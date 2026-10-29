Безкоштовний вхід і понад 20 локацій для розваг: коли стартує відкриття "Зимової країни" на ВДНГ

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2-й сезон "Зимової країни" стартує 27 листопада на території Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ) у Києві. Про це повідомила команда ВДНГ.

Що нового підготували для відвідувачів "Зимової країни"?

Територію комплексу прикрасять світловими фігурами північних оленів, повітряними кулями та центральною ялинкою з новими іграшками і гірляндами, які створюватимуть ефект зоряного неба.

Однією з головних новинок стане "Ярмарок ялинкових прикрас" у павільйоні №2. Там можна буде придбати авторські прикраси для ялинки, ознайомитися з традиційними українськими різдвяними образами та замовити персональний напис у художника.

У павільйоні №1 облаштують "Резиденцію Санти" з казковими декораціями та виставами за участю Санти та ельфів. Поруч розмістять і колесо огляду заввишки 28 метрів – це вдвічі вище за попереднє.

Атмосфера "Зимової країни" на ВДНГ / фото ВДНГ

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Які розваги працюватимуть на ВДНГ взимку?

Центральною локацією традиційно стане ковзанка просто неба площею 3000 квадратних метрів. Біля неї встановлять потяг і вежу з годинником, які створюватимуть атмосферу святкового вокзалу. Також збільшать "Снігову пісочницю", де можна буде гратися снігом і ліпити сніговиків. У "Дивовсесвіті Пана Дивка" відвідувачі побачать гігантських Дивотварин, зможуть переглянути виставу та отримати подарунки.

Працюватимуть і знайомі гостям локації: парк атракціонів із новим атракціоном "Хавк", що обертається на 360 градусів, карусель "Велика цепова", квест-кімнати, гірки, "Різдвяна Фабрика Мрій", "Шуміленд", "Музей науки" та інші простори для відпочинку.

На Різдвяному ярмарку можна буде скуштувати святкові страви та смаколики, а також зігрітися глінтвейном. Територією комплексу курсуватиме Північний експрес з аудіоекскурсією. Загалом впродовж сезону на ВДНГ працюватимуть понад 20 тематичних локацій для дітей і дорослих.

Як працюватиме "Зимова країна" та що передбачили для безпеки?

Організатори готують комплекс до можливих знеструмлень: локації забезпечать живленням від власних генераторів, а для ілюмінації використовуватимуть енергоефективне LED-освітлення. До зимового сезону на території ВДНГ також облаштують додаткові укриття.

Загалом вони будуть розташовані в 9 павільйонах. У разі повітряної тривоги в безпечних місцях на території комплексу та поруч із ним зможуть одночасно розміститися близько 10 тисяч людей.

"Зимова країна" працюватиме щодня з 27 листопада. У будні відвідати її можна буде з 12:00 до 21:00, а у вихідні та святкові дні з 10:00 до 21:00. Вхід на територію ВДНГ залишатиметься безкоштовним.

Де розташований ВДНГ: дивитись на картах