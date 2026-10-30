Музей на 3 тисячі квадратних метрів: у Китаї створили комплекс, що зливається з луками

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Про новий архітектурний проєкт Zi Museum розповіло видання Dezeen. Комплекс розташований біля озера Цзишань у місті Сяньнін китайської провінції Хубей. Його спроєктувала місцева студія Buro Ziyu Zhuang, об'єднавши 4 громадські будівлі в єдиний простір серед зелених луків і парку.

Який вигляд має головна будівля комплексу?

Центральне місце в комплексі займає Zi Museum площею 3 тисячі квадратних метрів. Будівля зі світлого бетону має багатошарову конструкцію та внутрішній двір. Архітектори врахували природний рельєф місцевості й облаштували 3 входи на різних рівнях.

На першому поверсі розташовані виставкові зали зі змінним плануванням і ресторан із садом. Окремий вхід на нижньому рівні облаштували біля головної дороги, щоб полегшити доставлення експонатів і роботу з колекціями. Перед музеєм проклали доріжку до оглядового майданчика біля озера. Звідти відвідувачі можуть потрапити у внутрішній двір і піднятися пандусом на дах будівлі.

Архітектори передбачили різні маршрути для тих, хто прийшов на виставку, і тих, хто хоче насолодитися краєвидами. Останні можуть потрапити на дах безпосередньо з парку, оминаючи виставкові зали. Інтер'єр музею студія описує як "відкритий лабіринт": виставкові простори, проходи та зони відпочинку плавно переходять один в одного. Така організація має нагадувати прогулянку китайським садом, де кожен сам обирає маршрут.

Який вигляд мають будівлі комплексу / фото Shengliang Su

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Які ще цікаві споруди увійшли до комплексу?

Окрім музею, на території розташовані оглядова вежа, майстерня із землі та книгарня. Кожна будівля має своє призначення, але всі вони спроєктовані з урахуванням навколишнього ландшафту. Вежу для споглядання природи архітектори називають "вежею медитації".

Всередині сходи проходять навколо порожнистого центрального простору, а далі спускаються під землю до заглибленого внутрішнього двору, оточеного металевою сіткою. Споруду можна використовувати як оглядовий майданчик, а також для невеликих зустрічей і виставок просто неба.

Майстерню звели з утрамбованої землі, щоб вона гармонійно вписувалася в довкілля. На її дах, укритий травою, веде пішохідний пандус. При цьому вхід до будівлі залишається частково відкритим. Четверта споруда – це книгарня зі скляним фасадом і дахом, що виступає над входом, утворюючи навіс. Будівля поступово знижується в напрямку озера, відкриваючи відвідувачам панорамні краєвиди на воду та парк.

Як архітектори поєднали будівлі з природою?

Buro Ziyu Zhuang прагнула створити простір, яким відвідувачі могли б вільно пересуватися без заздалегідь визначеного маршруту. Доступ до культурних об'єктів передбачили з різних частин парку, а самі будівлі поєднали пологими схилами, хвилястими газонами та ландшафтними доріжками.

На території немає жорсткого зонування між спорудами. Натомість вони органічно доповнюють одна одну, формуючи єдиний відкритий простір. Зелені дахи також стали частиною цієї концепції: на них можна підніматися, щоб спостерігати за довкіллям. Як пояснили в студії, проєкт задуманий як продовження зеленої зони, яку можна буде гнучко використовувати для різних потреб у майбутньому.