Лоукостери запускають зі Львова 6 нових рейсів: напрямки

У серпні з міжнародного аеропорту "Львів" запустять низку нових авіарейсів. Лоукостерами можна буде дістатися до Литви, Італії та Саудівської Аравії.

Також поновлять авіасполучення з аеропортами Польщі, Німеччини та Угорщини. Перші вильоти за цими напрямками відбудуться вже 2 серпня.

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Нові напрямки зі Львова

Ірландський лоукост авіаперевізник Ryanair запускає регулярні рейси:

Львів – Каунас

Рейс відбуватиметься 2 рази на тиждень: щопонеділка та щоп’ятниці, починаючи з 2 серпня.

Львів – Венеція (Тревізо)

Також буде регулярно здійснюватися двічі на тиждень – щовівторка та суботи з 3 серпня.

Львів – Краків

Цей рейс повернули після перерви через пандемію. З 1 серпня українці матимуть можливість долетіти це польське місто зі Львова щоп'ятниці та щонеділі.

Львів – Будапешт

Від 3 серпня рейси до столиці Угорщини здійснюватимуться щовівторка та щосуботи.

Львів – Дюссельдорф

До Німеччини можна буде долетіти щопонеділка та щочетверга, починаючи від 5 серпня.

Додатково: український лоукостер SkyUp анонсував запуск рейсу Львів – Даммам з 5 серпня. Авіаперельоти з українського летовища будуть здійснювати щопонеділка та четверга, а у зворотному напрямку – щовівторка та суботи.

До слова, українська авіакомпанія SkyUp також запустила новий рейс з Києва до Парижа.