Жодних обмежень в'їзду: Нідерланди відкриваються для українських туристів

Уряд Королівства Нідерландів прийняв рішення дозволити в'їзд українцям з будь-якою метою, зокрема туристичною. Нововведення набуло чинності 22 липня.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, мандрівники можуть подорожувати за повноцінним безвізом, як і раніше. Він додав, що країна за країною відновлює вільне пересування цього літа.

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Нідерланди відкриваються для українців з 9:00 22 липня, згідно з рекомендацією Ради ЄС. Повноцінний безвіз, як у старі-добрі часи, – зазначив Кулеба.

Згідно з інформацією консульської служби МЗС України, в'їзд українців – власників біометричних паспортів до Королівства Нідерланди можливий для усіх цілей подорожей без обмежень і без сертифікатів вакцинації.

Додається, що відповідні авіакомпанії перед реєстрацією на рейс надають пасажирам для заповнення спеціальну форму про стан здоров'я. Пасажир повинен правдиво заповнити та пред'явити її перед посадкою, й тримати при собі впродовж усього польоту.

Якщо на одне із запитань у формі буде дана відповідь "так", то авіакомпанія не має права допустити пасажира на борт.

Умови в'їзду

З 1 липня 2021 року Нідерланди визнають сертифікат про щеплення від COVID-19, як заміну сертифікату про тестування. Якщо у мандрівника немає сертифіката про щеплення, негативний тест або сертифікат на відновлення є обов'язковим.

Свідоцтво про відновлення після хвороби приймається лише в тому випадку, якщо мандрівник отримав це посвідчення від компетентних органів охорони здоров’я з країни ЄС.

Для відвідування Королівства без карантину потрібно надати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу.

Для невакцинованих осіб застосовується загальний режим заборони на в’їзд до Нідерландів крім осіб, які мають дозвіл на проживання або довгострокову національну візу типу "D".

Які вакцини визнають у Нідерландах

Pfizer/BioNTech (Comirnaty)

Astra Zeneca EU (Vaxzevria)

Johnson & Johnson ((COVID-19 Vaccine) Janssen)

Moderna (Spikevax)

Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria)

Serum Institute of India (Covishield)

Sinopharm BIBP

Sinovac

За даними Worldometer , станом на 22 червня 2021 року у Нідерландах виявлено 1 821 040 випадків зараження коронавірусом, з них 17 786 летальних.

Відзначимо, раніше Дмитро Кулеба повідомив, що Словацька Республіка дозволила українським туристам в'їжджати на територію країни.