Жінка заснула у літаку та полетіла не в те місто: як це сталося

У Великій Британії жінка сіла на літак до Манчестеру та вирішила до Белфасту, щоб провести вихідні з батьками. Проте замість сімейного затишку у неї були пригоди з фільму.

Джемма Каргін (Gemma Cargin) вирушила коротким 40-хвилинним рейсом бюджетної авіакомпанії EasyJet в ірландське місто Белфаст, щоб відвідати батьків.

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Дівчина заснула і коли проснулася, то здивувалася, що літак ще у повітрі. Каргін запитала стюардесу, коли буде посадка в Північній Ірландії, та була вкрай здивована і повідомила пасажирці, що літак прямує в Гібралтар і знаходиться в 1927 кілометрах в протилежному напрямку.

За словами Джеммі, при посадці на борт в Манчестері у неї не виникло думки про помилку: співробітники аеропорту відсканували її талон і впустили в літак. А екран з інформацією про рейс перед посадкою не працював.

Працівники аеропорту зателефонувати матері дівчині та пояснити непорозуміння.

Як тільки ми зрозуміли ситуацію, то вирішили, що лайнер відправиться назад в Манчестер і далі в Белфаст, початковий пункт призначення пасажирки,

– сказали в авіакомпанії.

Переліт склав 3 тисячі кілометрів і зайняв 12 годин замість 40 хвилин.