Не лише Альпи та озеро: яке місто у Швейцарії здивує 120-метровою лавою та квітковим годинником

Про це розповіла старша авторка видання Daily Express Софі Гарріс. За її спостереженнями, Женева виявилася спокійнішою, ніж можна очікувати від міста з репутацією міжнародного центру.

Реклама Adv

Що побачити в Женеві під час прогулянки містом?

Одна з головних принад Женеви – це Женевське озеро, на березі якого розташоване місто. Вздовж набережної приємно гуляти, спостерігати за човнами та милуватися Альпами в ясну погоду. За словами Гарріс, місто не вимагає щільного туристичного графіка: можна зупинитися на каву, зазирнути до магазинів і просто насолоджуватися краєвидами.

Набережна курортного міста Монтре на березі Женевського озера / фото Canva

Особливої уваги заслуговує і Старе місто. Воно розташоване на пагорбі над центром і відоме вуличками, затишними площами, невеликими магазинами та кав'ярнями в історичних будівлях. Головна пам'ятка району – собор Святого Петра, зведений у 12 столітті. Якщо доступ до веж відкритий, звідти можна побачити дахи Старого міста та Женевське озеро.

Поруч розташована ще одна незвичайна пам'ятка – дерев'яна лава завдовжки 120 метрів, створена у 1767 році. Її вважають найдовшою дерев'яною лавою у світі.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Як виглядає дерев'яна лава / фото TripAdvisor

Не варто оминати і квітковий годинник біля Англійського саду на березі озера. Його створили у 1955 році на честь швейцарського годинникарства, а сам циферблат прикрашають тисячі рослин і квітів.

Квітковий годинник у Женеві / фото Canva

Що скуштувати в Женеві?

Швейцарія відома шоколадом, і Женева – не виняток. У місті працюють як відомі виробники, так і невеликі шоколадні крамниці, де продають плитки, трюфелі та праліне. Серед місць, які варто відвідати, Гарріс називає магазини Favarger і Lindt. Зі страв варто скуштувати сирне фондю: його готують із розплавленого сиру, іноді додаючи біле вино та приправи, а подають із хлібом та іншими додатками.

Куди можна вирушити з Женеви на один день?

Одним із найяскравіших вражень від подорожі для Гарріс стала поїздка до французького міста Ансі, розташованого неподалік від Женеви. Воно відоме каналами, барвистими старовинними будинками та озером, яке оточують гори.

Ансі, Франція / фото Canva

Тут можна неквапливо прогулятися, роздивитися історичну забудову, зупинитися на каву або скуштувати млинці. За словами журналістки, Ансі стало приємним контрастом до Женеви та однією з несподіваних родзинок подорожі.

Де розташоване місто Женева: дивитись на картах