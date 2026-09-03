Єдине море у світі без берегів: де на Землі розташована унікальна водойма

Ця водойма на карті виглядає як частина Атлантичного океану, однак це унікальне море на Землі, яке не торкається суші і не має берегової лінії. Воно повністю розташоване у відкритій частині Атлантики, приблизно за 950 кілометрів на схід від Флориди.

Йдеться про Саргасове море, пише Player. Найближчим відомим сухопутним орієнтиром є Бермудські острови.

Що треба знати про Саргасове море?

Саргасове море не оточене ні материками, ні островами, тому його межі визначаються не сушею, а океанічними течіями. Саме вони формують межу водойми.

З різних боків Саргасове море обмежують чотири потужні течі. Із західного боку – Гольфстрім, на півночі – Північноатлантична течі, зі сходу – Канарська течія, а на півдні Північноатлантична екваторіальна течія.

При цьому течії постійно рухаються, тому й обриси Саргасового моря можуть змінюватися, тому межі не є статичними.

Саргасове море займає приблизно 3 мільйони квадратних кілометрів. Воно простягається приблизно на 3200 кілометрів у довжину та до 1100 кілометрів завширшки.

Де розташоване Саргасове море: дивіться на карті

Середня глибина водойми становить близько 5000 метрів, а його особливістю є надзвичайно прозора вода. Видимість під поверхнею може сягати 61 метра, тож простори моря нагадують природний акваріаум.

Чому Саргасове моря лякало моряків?

Для мореплавців Саргасове море було тривожним регіоном. Христофор Колумб перетнув цю частину Атлантики у 1492 році. Його команда боялася, що кораблі можуть надовго або навіть назавжди залишитися посеред океану. Причиною була майже повна відсутність вітру та надзвичайно спокійна водна поверхня.

Саргасове море й сьогодні відоме своїми тихими просторами. Проте трансатлантичні лайнери і круїзні кораблі можуть проходити через цей район, а мандрівники бачать лише спокійний акеан та невеликі хвилі.

Людина може перетнути Саргасове море, навіть не зрозумівши цього. Тут немає пляжів, причалів чи чіткої лінії, за якою починається і закінчується водойма.

Саме тому ця водойма залишається однією з найбільш незвичних місць Атлантики. Саргасове море можна перетнути під час морської подорожі, але практично неможливо побачити як окрему водойму з борту корабля.