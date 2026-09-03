Речь идет о Саргассовом море, пишет Player. Ближайший известный сухопутный ориентир – Бермудские острова.

Что нужно знать о Саргассовом море?

Саргассово море не окружено ни материками, ни островами, поэтому его границы определяются не сушей, а океаническими течениями. Именно они формируют границы водоема.

С разных сторон Саргассово море ограничивают четыре мощных течения. С западной стороны – Гольфстрим, на севере – Североатлантическое течение, с востока – Канарское течение, а на юге – Североатлантическое экваториальное течение.

При этом течения постоянно движутся, поэтому очертания Саргассового моря могут меняться, а его границы не являются статичными.

Саргассово море занимает примерно 3 миллиона квадратных километров. Оно простирается примерно на 3200 километров в длину и до 1100 километров в ширину.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Где находится Саргассово море: смотрите на карте

Средняя глубина водоема составляет около 5000 метров, а его особенностью является чрезвычайно прозрачная вода. Видимость под поверхностью может достигать 61 метра, поэтому просторы моря напоминают природный аквариум.

Почему Саргасово море пугало моряков?

Для мореплавателей Саргасово море было тревожным регионом. Христофор Колумб пересек эту часть Атлантики в 1492 году. Его команда боялась, что корабли могут надолго или даже навсегда застрять посреди океана. Причиной было почти полное отсутствие ветра и чрезвычайно спокойная поверхность воды.

Саргассово море и сегодня известно своими тихими просторами. Однако трансатлантические лайнеры и круизные корабли могут проходить через этот район, а путешественники видят лишь спокойный океан и небольшие волны.

Человек может пересечь Саргассово море, даже не осознав этого. Здесь нет пляжей, причалов или четкой линии, за которой начинается и заканчивается водоем.

Именно поэтому этот водоем остается одним из самых необычных мест Атлантики. Саргассово море можно пересечь во время морского путешествия, но практически невозможно увидеть его как отдельный водоем с борта корабля.