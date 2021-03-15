Володимир Зеленський підписав закон про приєднання України до угоди про культурні маршрути

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про приєднання України до Розширеної часткової угоди про культурні маршрути". Він був ухвалений Верховною Радою 16 лютого 2021 року.

Приєднавшись до угоди, Україна зможе просувати власні історичні та культурні надбання, а не лише долучатися до культурних маршрутів. Зеленський зауважив, що через погані дороги та відсутність уваги з боку держави до історичних пам'яток, Україна майже не була присутньою на туристичних маршрутах Європи. Але пообіцяв це змінити.

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У цьому році в межах "Великого будівництва" ми розпочинаємо проєкт "Велика реставрація", який має на меті відновлення історичних і культурних об'єктів України. Щоб і українці, й іноземні туристи змогли побачити красу та культурне розмаїття України, – зазначив Зеленський.

Він також додав, що країна будує дороги, покращує управління об'єктами культурної спадщини та приєднується до європейської угоди про культурні маршрути, щоб про Україну більше дізнавалися люди як всередині країні, так і поза її межами.

Угода спрямована на формування спільного культурного простору у Європі шляхом підвищення рівня обізнаності про культурну спадщину, розвитку культурного діалогу у Європі, а також через транскордонний туризм.

Слід зазначити, що сторонами угоди є 34 країни, а партнерами – Європейський Союз та Всесвітня туристична організація (UNWTO). Сертифікат "Культурні маршрути Ради Європи" як відзнаку якості отримали 40 європейських культурних маршрутів, які проходять більш ніж 50 країнами. Три з них пролягають територією України.