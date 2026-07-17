Ці 5 сіл у Карпатах ідеально підійдуть тим, хто втомився від міської метушні

Карпати давно стали одним із найпопулярніших напрямків для відпочинку, однак далеко не всі мандрівники шукають людні курорти та жваві туристичні маршрути. Для тих, хто мріє про справжню тишу та близькість до природи, існують зовсім інші місця.

РБК-Україна пропонує поглянути на Карпати під іншим кутом: без натовпів, гучних курортів і поспіху. У добірці видання йдеться про п'ять сіл, де головним маршрутом стають тиша, гірські краєвиди та відчуття справжнього усамітнення.

Чим приваблює Дземброня?

Одним із найяскравіших прикладів такого відпочинку є Дземброня – одне з найвисокогірніших сіл України, розташоване в Івано-Франківській області. Сюди їдуть не за розкішним сервісом, а за відчуттям, ніби цивілізація залишилася десь далеко внизу. Тупикова дорога відсікає випадковий транспорт, а розкидані по схилах будинки лише підкреслюють місцеву тишу.

Дземброня / фото Пивовар Павло

Чому Кривопілля та Криворівня залишаються особливими?

Кривопілля підходить тим, хто хоче спокою без повної відривності від комфорту. З висоти майже тисячі метрів звідси відкриваються широкі панорами Чорногори та Гринявських гір, а замість шумних розваг тут обирають повільні прогулянки та збір ягід.

Кривопілля / фото The Dear Deer

Криворівня ж має потужний культурний шар. Саме це село свого часу приваблювало Івана Франка, Михайла Коцюбинського та Лесю Українку, а Сергій Параджанов знімав тут "Тіні забутих предків". Тож сьогодні мандрівники їдуть сюди не лише за природою, а й за живою пам'яттю про українську літературу та кіно.

Криворівня / фото Богдан Салій

Село зберегло розмірений ритм життя і вигідно лежить у вигині Чорного Черемоша. Саме тому тут так добре вдаються неквапні прогулянки, знайомство з гуцульськими хатами-граждами та короткий перепочинок від міської метушні.

Де шукати ще більше тиші у Карпатах?

Явірник і Бистрець доповнюють цю добірку ще більш відокремленими маршрутами. У Явірнику майже немає туристів і асфальтованих доріг, зате є густі ліси та простір для довгих прогулянок. Бистрець, своєю чергою, ховається в ущелині біля підніжжя Чорногірського хребта, а дорога сюди сама по собі стає фільтром для тих, хто шукає саме усамітнення.

Явірник / фото Zybikok

У Бистреці тиша порушується лише шумом гірської річки, а навколишні полонини Гаджина та Маришевська додають маршруту ще більше карпатського характеру. Це місце для тих, хто хоче не просто змінити картинку, а справді видихнути та побути наодинці з горами.

Бистрець / фото MSha