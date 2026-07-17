РБК-Україна пропонує поглянути на Карпати під іншим кутом: без натовпів, гучних курортів і поспіху. У добірці видання йдеться про п'ять сіл, де головним маршрутом стають тиша, гірські краєвиди та відчуття справжнього усамітнення.

Чим приваблює Дземброня?

Одним із найяскравіших прикладів такого відпочинку є Дземброня – одне з найвисокогірніших сіл України, розташоване в Івано-Франківській області. Сюди їдуть не за розкішним сервісом, а за відчуттям, ніби цивілізація залишилася десь далеко внизу. Тупикова дорога відсікає випадковий транспорт, а розкидані по схилах будинки лише підкреслюють місцеву тишу.

Дземброня / фото Пивовар Павло

Чому Кривопілля та Криворівня залишаються особливими?

Кривопілля підходить тим, хто хоче спокою без повної відривності від комфорту. З висоти майже тисячі метрів звідси відкриваються широкі панорами Чорногори та Гринявських гір, а замість шумних розваг тут обирають повільні прогулянки та збір ягід.

Кривопілля / фото The Dear Deer

Криворівня ж має потужний культурний шар. Саме це село свого часу приваблювало Івана Франка, Михайла Коцюбинського та Лесю Українку, а Сергій Параджанов знімав тут "Тіні забутих предків". Тож сьогодні мандрівники їдуть сюди не лише за природою, а й за живою пам'яттю про українську літературу та кіно.

Криворівня / фото Богдан Салій

Село зберегло розмірений ритм життя і вигідно лежить у вигині Чорного Черемоша. Саме тому тут так добре вдаються неквапні прогулянки, знайомство з гуцульськими хатами-граждами та короткий перепочинок від міської метушні.

Де шукати ще більше тиші у Карпатах?

Явірник і Бистрець доповнюють цю добірку ще більш відокремленими маршрутами. У Явірнику майже немає туристів і асфальтованих доріг, зате є густі ліси та простір для довгих прогулянок. Бистрець, своєю чергою, ховається в ущелині біля підніжжя Чорногірського хребта, а дорога сюди сама по собі стає фільтром для тих, хто шукає саме усамітнення.

Явірник / фото Zybikok

У Бистреці тиша порушується лише шумом гірської річки, а навколишні полонини Гаджина та Маришевська додають маршруту ще більше карпатського характеру. Це місце для тих, хто хоче не просто змінити картинку, а справді видихнути та побути наодинці з горами.

Бистрець / фото MSha