Затишна Італія з видом на Альпи: що подивитися у Турині

Турин називають одним з найбільш недооцінених міст Італії. Позбавлений виходу до моря, проте захищений величезними Альпами – він правильний вибір для спокійної мандрівки. Це місто тиші, де панує тихе італійське життя, дещо схоже на французьке.

Турин – абсолютна протилежність таких культових італійських міст як Рим, Флоренція, Мілан, Неаполь, Венеція. У столиці П'ємонту (так називається регіон, у якому розташований Турин) навіть не потрібно ховатися від туристів, адже їх там майже немає. Так само тут не почути галасливий шум типових для Італії мопедів і сигналів експресивних водіїв "Фіатів".

Варто знати Куди українці можуть подорожувати: у МЗС назвали кількість відкритих країн

Місто розташоване на найбільшій італійській річці По, а з центральної площі Турину чітко видно Альпи, найвищі вершини яких завжди вкриті снігом. Гори є умовним кордоном між Італією та Францією. Саме у П'ємонті відбувалися ключові події культового фільму "Закон є закон", який тільки підтверджує близькість П'ємонту до Франції.

Що подивитися

Турин ідеальне місто для людей, які позбавлені любові до хмарочосів і натомість прагнуть ховатися у широких за італійськими мірками вуличках. Пальців однієї руки вистачить, щоб перерахувати хмарочоси, які височіють над Турином.

У місті надзвичайно багато зелені та прекрасних парків. Також туринська влада подбала про цікаві локації для своїх мешканців, які ввечері в теплому колі коротають вільний час, але після опівночі дозволяють місту заснути в нетиповій для Італії тиші.

Турин точно сподобається любителям італійських галерей, яких у місті понад 15. Галереї роблять мандрівку зручною за будь-якої погоди.

Mole Antonellia

Візитівкою Турину є дещо химерна та непропорційна будівля XIX століття з куполом висотою 121 метр, шпилем, оглядовим майданчиком і музеєм.

Охочі можуть відвідати музей Моле-Антонелліана або ж піднятися на оглядовий майданчик. У неділю доведеться вистояти невеличку чергу.



Музей Моле-Антонелліана / Фото Михайла Геми

Cattedrale di San Giovanni Battista

Поблизу Моле-Антонелліана розташований Туринський собор, в якому є та сама відома Туринська плащаниця. Побачити її навряд чи вдасться, а сперечатися на тему плащаниці з місцевими гідами – марна справа.



Туринський собор / Фото Михайла Геми

Piazza Castello

У Турині, як і в більшості італійських міст, багато красивих та просторих площ. Дорогу від Mole Antonellia до Cattedrale di San Giovanni Battista найкраще прокласти через Piazza Castello.



Piazza Castello / Фото Михайла Геми

Porta Palatina

Поряд з Туринським собором розташована ще одна визначна пам'ятка Турина – Вежі Палатин або ж Палатинські ворота. Це величні міські ворота римської епохи з високими вежами, в'їздами для колісниць й арками.



Палатинські ворота​ / Фото Михайла Геми

Поблизу воріт багато простору, де місцеві вигулюють своїх домашніх улюбленців. Також з Porta Palatina відкривається красивий вид на Туринський собор.

Santuario della Consolata

Церква Успіння Пресвятої Богородиці є другою за значущістю базилікою в центрі Турина. Довкола церкви багато красивих вуличок, які ведуть до колоритного ринку Mercato del pesce di Porta Palazzo.



Церква Успіння Пресвятої Богородиці / Фото Михайла Геми

Piazza San Carlo

Площа Сан-Карло – одна з головних у Турині. Вона збудована у XVI – XVII століттях і є прикладом бароко. На площі розташована неймовірно красива ззовні та всередині церква Chiesa di San Carlo Borromeo. Також площа веде до знаменитого Єгипетського музею.



Площа Сан-Карло​ / Фото Михайла Геми

Palazzo Carignano

Вихід з Єгипетського музею приведе на Палаццо Каріньяно. Палац відомий своїм пишним увігнуто-опуклим фасадом. Palazzo Carignano називають одним з найбільш сміливих прикладів бароко. Атмосферне місце, щоб випити кави чи насолодитися морозивом.



Палаццо Каріньяно / Фото Михайла Геми

Piazza Vittorio Veneto

Найбільша площа Турина, яка розташована на березі річки По. Ввечері площа повністю переходить у владу місцевих, які заповнюють тераси різних ресторанів. Їх та місць на площі так багато, що знайдеться місце для всіх охочих.



Piazza Vittorio Veneto / Фото з інстаграму alberto.ottaviani

Chiesa Parrocchiale della Gran Madre di Dio

Поблизу Chiesa Piazza Vittorio Veneto розташована Церква Гран-Мадре-ді-Діо. Церква збудована в неокласичному стилі й розташована на західному березі річки По, навпроти мосту Вітторіо Емануеле I.



Церква Гран-Мадре-ді-Діо / Фото Михайла Геми

Monte dei Cappuccini

Дорога від Chiesa Piazza Vittorio Veneto веде до декількох прекрасних оглядових майданчиків, з яких відкривається вид на місто та Альпи, й пролягає через блошиний ринок.

На ньому, до речі, можна відшукати цінні речі, як от венеційську маску. Головне правило на ринку – вміти торгуватися. Спершу продавець просить за ту ж маску 40 євро, а після 2 хвилин вмовлянь віддає удвічі дешевше.



Венеційська маска / Фото Анастасії Терещук

Більшість місцевих і туристів віддають перевагу зупинитися біля церкви Monte dei Cappuccini. Та в сотні метрів від неї розташований справжній діамант Турина!

Villa della Regina

Палац розташований на вершині пагорбу в Турині і збудований Савойською династією у XVII столітті. Всередині вілли є картини різних італійських художників, розписи, дорогоцінні китайські шафи тощо. Та справжньою окрасою вілли є парк з фонтаном, виноградники та дивовижний вид на Турин! Вхід у парк всього 2 євро.



Villa della Regina / Фото Михайла Геми

Medieval Village

Для спокійної прогулянки підійде набережна річки По, яка веде через парк Parco del Valentino. У ньому розташована репродукція середньовічного села з будинками, майстернями, замком і садами. Найкраще на будівлю дивитися з протилежної сторони річки По.

Також радимо захопити горіхи, адже місцеві білки не бояться людей і готові поласувати прямо з ваших рук.



Парк Parco del Valentino / Фото Михайла Геми

Вихід з парку веде до ще однієї чарівної локації – Fontana dei 12 Mesi.

Де випити каву і скуштувати піцу

Розповідати про італійську кухню, мабуть, немає ніякого сенсу. Піца, паста, фокача, джелато, кава та вино – все це легко знайти у Турині. Місто можна назвати столицею кави в Італії, адже саме звідси відомий бренд Lavazza.

Традиційно в Італії неймовірне морозиво. Ось невеликий список, де найкраще зробити піт-стоп за солодким.

Gelateria La Romana

Gelateria Silvano (Via Nizza, 142)

Menodiciotto (Piazza Castello, 54)

Grom (Garibaldi, 11)

Gerla 1927 (C.so Vittorio Emanuele II, 88)

Pepino (Piazza Carignano 8 and Via Rattazzi, 3B)

Piu' so in Gelato (Galleria Subalpina, 32 and Via San Tommaso, 6)

Gasprin (C.so San Maurizio, 69/A)

Ottimo! Buono Non Basta Gelateria

Особисто мій "рекомендасьйон" – це Gelateria La Romana.

А ось список місць, де гарна кава. Однією з найприємніших кав'ярень виявилася Caffè Al Bicerin, яка розташована біля Santuario della Consolata. Невеличка та затишна площа.

Caffè Al Bicerin

Caffè Mulassano (art nouveau)

Orso Laboratorio del Caffè

Floris House

Baratti e Milano (Piazza Castillo, 10, costy)

Barney's Bar (Via Bogino, 9, costy)

La Drogheria (Piazza Vittorio Veneto, 18)

Guglielmo Pepe (Via della Rocca, 19)

Загалом в Турині щовечора майже всі заклади переповнені відвідувачами. Це свідчить тільки про те, що зайти на перекус можна у будь-який з ресторанів. Смачна піца чи паста вам гарантовані.

Одну з найкращих піц у Турині можна з'їсти в ресторані Pizzium на Via Eusebio Bava. Однак увечері доведеться вистояти невелику чергу. Щодо вина, то справжній рай у ресторані Signorvino, що в самому центрі міста.



У Турині готують неймовірну піцу / Фото Михайла Геми

Зауважте, що в Турині, як і в більшості італійських міст, є сієста. Приблизно з 14 до 16 години більшість закладів зачиняються або ж просто не готують їжу. У цей час здебільшого можна тільки щось випити й задовольнитися легкою закускою.

Ще однією несподіванкою в Турині став спосіб оплати. У всіх закладах офіціант приносить чек, з яким потрібно йти до каси та розраховуватися всередині закладу.

Транспорт і трансфер з аеропорту

Усі літаки прибувають в єдиний аеропорт Турина – Aeroporto di Torino-Caselle, який розташований приблизно за 15 кілометрів від центру міста. Остання година польоту до Турина пролягає вздовж Альп, тому раджу вибирати місце в літаку з правого боку і біля вікна.

Добратися з аеропорту до центру Турина можна на автобусі, таксі та поїзді. Втім, в аеропорту мене запевнили, що поїзд не зупиняється у місті. Тому я вибрав поїздку автобусом. Але й тут слід звернути увагу, що в Турині постійно тривають ремонти.

Автобус довіз мене тільки до станції Porta Susa. Вартість проїзду складає 7 євро. Квиток можна придбати в касовому автоматі або ж у водія.



Транспорт у Турині / Фото Михайла Геми

У Турині надзвичайно зручний транспорт, адже в місті діє єдиний квиток. Придбавши проїзний, пасажир може користуватися трамваєм, автобусом чи метро.

Щоб оплатити проїзд у всіх видах міського транспорту Турина, необхідно придбати універсальний квиток (в тютюнових і газетних кіосках або квиткових автоматах).

Вартість квитків:

квиток на 100 хвилин – 1,70 євро;

на 24 години – 4 євро;

на 48 години – 7,50 євро;

на 72 години – 10 євро.

Метро Турина повністю автоматизоване, тому потрапити без квитка неможливо. Оплатити проїзд безпосередньо в автобусі чи трамваї неможливо.

Найкраще оселитися у центрі міста, де розташовані всі визначні місця. Це зекономить час на добиранні з околиць Турина та дозволить поринути в італійське життя. Турин – це місто для пішоходів, адже лежить на рівнині.

Туринське кальчо

Окрім Єгипетського музею та Museo dell'automobile di Torino (музей автомобіля), у Турині можна відвідати справжній італійський футбол. Місто у Серії А представляють відразу дві команди – Торіно та Ювентус.

Традиційно за більш слабку команду, якою в цьому випадку є Торіно, вболівають місцеві. Натомість Ювентус – глобальний бренд, на який ходять і туристи.

Декілька років тому "зебри" переїхали на новенький і сучасний "Ювентус Стедіум", який розташований на півночі міста. Відвідати матч Ювентуса у Турині зобов'язаний кожен, хто хоча б колись дивився Серію А.

З центру міста добиратися на стадіон можна автобусом №72, або ж з декількома пересадками на метро і трамваях. Дорога займе близько години. Забігаючи наперед слід сказати, що після матчу кількість автобусів збільшена, тому потрапити додому не складе жодної проблеми.

Футбол – це свято в Італії, тому весь транспорт у Турині в день матчу стає "біло-чорним". Святкування розпочинається задовго до гри: місцеві тифозі співають та кричать на підході до "Ювентус Стедіум".



Матч Серії А / Фото Getty Images

У самій чаші фанатів чекає не тільки футбольне дійство, але й світлове шоу під гучні хіти. Подарунки своїм фанатам роблять і футболісти Ювентуса, які під час розминки іноді вибивають м'ячі на трибуни.

На "Ювентус Стедіум" прекрасна акустика, тому навіть 18 тисяч глядачів створюють атмосферу великого матчу. Під час гри весь стадіон переживає кожен момент з гравцями, він неначе дихає. Кожна вдала та навіть неправильна дія гравця Ювентуса викликає оплески.

Місцевими улюбленцями є відразу декілька футболістів. Чи не найбільше фанати Ювентуса люблять Пауло Дибалу та Федеріко К'єзу. Фани Ювентуса на домашніх матчах вболівають не одним сектором, а цілим стадіоном. Вболівальникам суперника зрідка вдається бути почутими під час гри.