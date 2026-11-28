Туристи обожнюють подорожі в кожну пору року, і зима не виняток. Засніжені гори, святкова ілюмінація, старовинна архітектура та затишні вулички створюють особливу атмосферу.

Якщо хочеться поринути у справжню зимову казку, зверніть увагу на кілька цікавих місць, які особливо красиві з грудня по лютий, пише In Journal.

Куди варто поїхати взимку?

Гальштат (Австрія)

Це одне з наймальовничіших містечок Австрії, яке взимку набуває особливого шарму. Старовинні дерев’яні будинки, затишні церкви та засніжені вершини гір Дахштайн створюють красиві краєвиди. Тут мешкає менше тисячі людей, тому місце чудово підходить для спокійної подорожі. Особливо гарні краєвиди відкриваються з набережної озера.

Церматт (Швейцарія)

Взимку Церматт перетворюється на популярний гірськолижний курорт, який приваблює туристів з усього світу. Крім лижних трас, тут можна покататися на санках, вирушити на зимову прогулянку чи помилуватися засніженими Альпами. Для легкої мандрівки підійде маршрут завдовжки 2,2 кілометра від Блаухерда до Флухальпа, звідки відкриваються гірські краєвиди.

Озеро Блед (Словенія)

Це одна з найвідоміших природних локацій Словенії. Взимку його оточують засніжені гори, а острів з церквою та замок на скелі додають місцевості особливої атмосфери. Тут можна покататися на ковзанах, санках чи лижах, а також відпочити в готелях з термальними басейнами. За сприятливої погоди туристи можуть орендувати човен і дістатися острова.

Абіску (Швеція)

Туристи їдуть в Абіску задля спостереження за полярним сяйвом. Завдяки особливому мікроклімату тут нерідко буває чисте небо, що підвищує шанси побачити це природне явище. Крім того, мандрівники можуть покататися на лижах, снігоходах і санках або ж вирушити у зимовий похід. Неподалік навіть розташований крижаний готель, в якому можна переночувати.

Рейк’явік (Ісландія)

Найпівнічніша столиця світу взимку приваблює незвичайною атмосферою та природними розвагами. У лютому тут продять Зимовий фестиваль вогнів зі світловими інсталяціями та заходами просто неба. Також туристи можуть відпочити в геотермальних басейнах, дослідити околиці міста та вирушити до знаменитих гейзерів.

Монте-Лузарі (Італія)

Місто розташоване поблизу кордонів Австрії та Словенії на висоті близько 1789 метрів. Звідси відкриваються краєвиди на Альпи, а взимку місцевість стає популярною серед любителів лижного спорту. Тут є маршрути для прогулянок і можливості для сімейного відпочинку. На вершині також можна відвідати святиню Богоматері Вісарської, історія якої сягає XVI століття.

Лапландія (Фіндяндія)

Це місце стає справжньою різдвяною казкою, яка приваблює і дітей, і дорослих. Саме тут розташоване знамените село Санта-Клауса, де можна зустрітись з ним, відвідати поштове відділення та побачити оленів. Серед інших розваг – катання на собачих і оленячих упряжках та поїздки на снігоходах. Проживання у скляному іглу дає можливість спостерігати за полярним сяйвом просто з ліжка.