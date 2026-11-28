Если хочется окунуться в настоящую зимнюю сказку, обратите внимание на несколько интересных мест, которые особенно красивы с декабря по февраль, пишет In Journal.

Adv

Куда стоит поехать зимой?

Гальштат (Австрия)

Это один из самых живописных городков Австрии, который зимой обретает особый шарм. Старинные деревянные дома, уютные церкви и заснеженные вершины гор Дахштайн создают прекрасные пейзажи. Здесь проживает менее тысячи человек, поэтому место прекрасно подходит для спокойного путешествия. Особенно красивые виды открываются с набережной озера.

Церматт (Швейцария)

Зимой Церматт превращается в популярный горнолыжный курорт, привлекающий туристов со всего мира. Помимо лыжных трасс, здесь можно покататься на санках, отправиться на зимнюю прогулку или полюбоваться заснеженными Альпами. Для несложного путешествия подойдет маршрут длиной 2,2 километра от Блаухерда до Флухальпа, откуда открываются горные пейзажи.

Озеро Блед (Словения)

Реклама

Это одна из самых известных природных достопримечательностей Словении. Зимой его окружают заснеженные горы, а остров с церковью и замок на скале придают местности особую атмосферу. Здесь можно покататься на коньках, санках или лыжах, а также отдохнуть в отелях с термальными бассейнами. При благоприятной погоде туристы могут арендовать лодку и добраться до острова.

Абиску (Швеция)

Туристы едут в Абиску, чтобы понаблюдать за северным сиянием. Благодаря особому микроклимату здесь нередко бывает чистое небо, что повышает шансы увидеть это природное явление. Кроме того, путешественники могут покататься на лыжах, снегоходах и санках или же отправиться в зимний поход. Неподалеку даже находится ледяной отель, в котором можно переночевать.

Рейкьявик (Исландия)

Самая северная столица мира зимой привлекает необычной атмосферой и природными развлечениями. В феврале здесь проходит Зимний фестиваль огней со световыми инсталляциями и мероприятиями под открытым небом. Также туристы могут отдохнуть в геотермальных бассейнах, исследовать окрестности города и отправиться к знаменитым гейзерам.

Реклама

Монте-Лузари (Италия)

Город расположен недалеко от границ Австрии и Словении на высоте около 1789 метров. Отсюда открываются виды на Альпы, а зимой местность становится популярной среди любителей лыжного спорта. Здесь есть маршруты для прогулок и возможности для семейного отдыха. На вершине также можно посетить святыню Богоматери Висарской, история которой уходит корнями в XVI век.

Лапландия (Финляндия)

Это место превращается в настоящую рождественскую сказку, которая привлекает и детей, и взрослых. Именно здесь расположена знаменитая деревня Санта-Клауса, где можно встретиться с ним, посетить почтовое отделение и увидеть оленей. Среди других развлечений – катание на собачьих и оленьих упряжках и поездки на снегоходах. Проживание в стеклянном иглу позволяет наблюдать за полярным сиянием прямо с кровати.