Занедбані замки України, які варто поквапитися побачити якнайшвидше

В Україні є безліч цікавих замків, фортець, палаців. Але, на жаль, багато з них вже зруйнувалися через недбальство або ж плин часу. Допоки чарівні та романтичні садиби не перетворилися на дрібку каміння - вартує їх побачити!

Travel24 за підтримки SKODA KAROQ підготував добірку українських замків, що от-от остаточно зникнуть. Встигніть насолодитися красою та колишньою величчю цих споруд.

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Невицький замок

Невицький замок — напівзруйнований замок біля села Кам'яниця у Закарпатській області. Він є пам'яткою архітектури національного значення, але перебуває в аварійному стані. Представники приблизно 30 країн займаються збереженням залишків фортеці. На жаль, тільки одна із чотирьох веж – донджон вціліла до нашого часу.

Бучацький замок

Під час відвідин уважно дивіться під ноги та не наражайте себе на небезпеку у спробах підкорити напівзруйновані елементи конструкції.

Бучацький замок — пам'ятка архітектури всеукраїнського значення, розташована у місті Бучач, Тернопільської області. У ньому теж збереглися лише фрагменти стін. До теперішнього часу збереглись контури мурів, південна оборонна стіна і східна бастея. Біля її підніжжя є вхід в підземелля, яким можна пройти до 15 метрів, а далі він засипаний. Згідно з легендами, ходи були дуже широкими, що ними могла проїхати навіть карета.



Руїни замку з висоти пташиного польоту / Фото "Терен"

Червоногородський замок ⠀

Поблизу замку немає ніякого поселення. Раніше в долині між Нагорянами та Нирковом було місто Червоногород, до якого і належали укріплення на замковій горі. Воно отримало назву від бордового кольору землі — її забарвлю є червоний піщаник.

До 1939 року в замку жила княгиня Любомирська. Особливу привабливість руїнам замку додають підземні ходи. У 20 столітті садиба прийшла в плачевний стан, оскільки більшу частину споруд при радянській владі розібрали на будматеріали. Донедавна були збережені лише дві вежі, одна з яких на половину обвалилась.

Замок Терещенків у Денішах

Село Денишіна березі річки Тетерів розташоване за 20 кілометрів від Житомира. Тут було збудовано садибу промисловця-цукрозаводчика Михайла Терещенка. Зважаючи на її масштабність, споруду називали замком. Садиба оповита безліччю таємниць і легенд, а причиною цього є незліченні багатства Терещенко.

Збереглися лише фрагменти стін палацу – на них можна розгледіти ліпнину прикрас і розкоші. А триярусна вежа, що височіє над руїнами палацу, підкреслює колишню велич. Неподалік від замку залишився невеликий фонтанчик, що прикрашав подвір'я замку.

Сидорівський замок – корабель

Замок розташований на плато над річкою Суходіл, що ніби прагне піднятися у небо. Здалеку його руїни нагадують корабель. "Носова" частина фортеці слугувала для спостереження за місцевістю. Якщо нападав ворог, річку перекривали греблями, то фортеця-корабель опинялася ніби на острові, серед боліт та ставків.

Найкраще збереглась дозорна башта та південна напівкругла 2-ярусна бастея з в'їзною аркою та контрфорсами.

Чим дістатися?

Найзручніше добиратися власним авто. До деяких замків дороги зникли разом з будівлями або ж занепали, як колишні могутні фортеці. Тому варто обирати таке, що зможе подолати певні ділянки, які не в найкращому стані. Ідеальним варіантом буде SKODA KAROQ. Ця модель доволі економна у розході палива – від 4,50 літрів на 100 кілометрів. Також авто дозволить компактно скласти речі кожного з пасажирів, бо багажне відділення вважається кращим у своєму класі (521 літр і 1630 зі складеними сидіннями).



SKODA KAROQ / Фото: skoda-auto.ua

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Цікавих знімків!