Замок Коломарес: як лікар побудував найбільший у світі пам'ятник Христофору Колумбу

Замок Коломарес – одне з найпопулярніших місць курортного містечка Бенальмадена в іспанській Андалусії. Хоча він не має історичної цінності, однак споруду вважають найбільшим у світі пам'ятникои Христофору Колумбу.

Замок побудував доктор медицини Естебан Мартін, а допомагали йому всього 2 робітники. Будматеріалами для нього стали камені, цегла і цемент.

Лікар і Христофор Колумб

Іспанський хірург-емігрант Естебан Мартін жив у США .

. Там він помітив, що італійсько-американська громада претендує на Христофора Колумба як на власного.

як на власного. Будучи корінним іспанцем, це сильно роздратувало його, тому він почав обдумувати способи повернення спадщини суперечливого моряка.

Тож відмовившись від своєї кар'єри, Мартін повернувся до Іспанії і провів решту життя, будуючи епічний пам'ятник на землі, яку він придбав.



Замок Коломарес / Фото marivicabello

Будівництво замку

Не маючи ні будівельного досвіду, ні архітектурних знань, він найняв двох місцевих мулярів і у 1987 році почав зводити замок. Впродовж наступних 7 років вони будували фасади та вежі, які розкинулися на майже півтори тисячі квадратних метрів вершини гори.



Замок розкинувся на вершині гори / Фото Francisco Julián

Задуманий як еквівалент книги, споруди розповідають про плавання моряків та їхні численні пригоди. Мартін навіть побудував каплицю для розміщення кісток Колумба, хоча насправді досі невідомо, де похований його прах.



Замок побудував лікар / Фото The magic of the trip

Щоб закінчити будівництво до святкування 500-річчя експедиції Колумба, у 1992 році лікар звернувся до короля Іспанії з проханням посприяти цій справі, однак той не виявив зацікавленості. Мартін був приголомшений, адже ніхто так не прагнув повернути моряка до Іспанії, як він.



Будівництво замку закінчили у 1994 році / Фото The magic of the trip

Попри те, що ніхто не цікавився його нетрадиційним проєктом, через 2 роки він таки закінчив його. Прах Мартіна лежить у каплиці, побудованій для Колумба.



Замок зображає історію Колумба / Фото The magic of the trip

Справу перейняв син

На деякий час замок став місцем для соколиного скотарства, і, здавалось, що як пам'ятник він назавжди втрачений. Але син Мартіна взявся за цю справу. Він покращив озеленення, щоб воно відповідало красі замку, та просунув історію свого батька. В результаті це місце стало магнітом для багатьох мандрівників.



Це найбільший у світі пам'ятник Колумбу / Фото The magic of the trip



Замок не має історичної цінності / Фото The magic of the trip



Замок збудований з каменю, цегли та цементу / Фото The magic of the trip



Син лікаря озеленив замок / Фото The magic of the trip