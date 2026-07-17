Куди поїхати влітку тим, хто не любить спеку: найкращі місця для відпочинку

В Європі є чотири напрямки, де літо відчувається значно м’якше, а натовпи туристів не затьмарюють подорож. У добірці розповімо про міста міста, які вражають красою, при цьому не сильно спекотні навіть влітку.

Поки одні туристи шукають порятунок від спеки на переповненому півдні Європи, інші вже відкривають для себе північні міста з м’яким кліматом, довгими світлими вечорами та значно спокійнішою атмосферою, пише Travel Off Path. У фокусі опинилися Гельсінкі, Берген, Таллінн і Гданськ.

Чому Гельсінкі вважають найкомфортнішим літнім містом?

Гельсінкі є однією з найзручніших і найспокійніших столиць Європи. Тут повітря залишається свіжим завдяки Балтійському морю, а сама міська атмосфера балансує між мінімалістичним північним дизайном і монументальною історичною забудовою.

Окремий символ фінського літа – сауни. У Фінляндії їх навіть більше, ніж автомобілів, тож ритуал із гарячою дерев’яною сауною, після якої можна зануритися в холодну воду Балтійського моря, тут сприймається майже як частина повсякденного життя. Після цього мандрівники зазвичай вирушають на набережну по смаженого лосося з картоплею.

Та якщо ви не готові поспішати до переповнених саун у центрі, краще сісти на пором до морської фортеці Суоменлінна, де можна поблукати старими укріпленнями й подивитися на архіпелаг у тиші.

Чим Берген рятує від спеки?

Берген – серце норвезьких фіордів. Місто притиснуте до води, оточене сімома горами та живе в ритмі мінливої, часто прохолодної погоди, яка влітку стає не недоліком, а справжнім подарунком для тих, хто втомився від спеки.

Найвпізнаваніший район Бергена – Bryggen, історична гавань із яскравими дерев’яними будівлями. З центру міста можна піднятися фунікулером Fløibanen на гору Fløyen і влаштувати прогулянку з панорамними краєвидами.

Після прогулянок варто звернути в житлові квартали й скуштувати традиційний fiskesuppe – кремовий рибний суп.

Чому варто відвідати Таллінн?

Це місто зберегло особливу атмосферу, оскільки тут одна з найкраще збережених середньовічних старих частин у Європі.

Старе місто Таллінна оточене кам’яними мурами, вежами з червоними дахами та вузькими брукованими вуличками. Водночас тут усе працює дуже сучасно: швидкий інтернет, зручні сервіси й легкий темп міського життя. Улітку, коли дні дуже довгі, час залишається і на ратушу, і на неспішні кавові зупинки.

У місті радять не затримуватися в старій частині вдень, коли там найбільше круїзних туристів. Натомість найкращий сценарій – провести денні години у творчому кварталі Telliskivi, а ввечері повернутися до старих мурів, коли натовпи розходяться і Таллінн стає майже казковим.

Чим Гданськ вирізняється серед європейських напрямків?

Місто на Балтійському морі помітно відрізняється від того образу Польщі, який зазвичай мають туристи: через торговельне минуле воно більше нагадує нідерландське місто з каналами, вузькими будинками купців і теплими фасадами.

Туристам варто відвідати Mariacka Street – одну з найромантичніших брукованих вулиць Європи, де легко годинами розглядати бурштинові прикраси. Саме бурштином Гданськ і пишається як світова столиця цього каменю. А ще тут особливо приємно сидіти в кафе біля річки Мотлава.

Гданськ вважається одним з найкрасивіших у Польщі. Після значних руйнувань у Другій світовій війні Гданськ ретельно відновили, тож зараз він має дуже красивий вигляд. Туристів він приваблює вузькими вуличками, різнокольоровими будинками з декоративними фасадами та старовинними церквами.