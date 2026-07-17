Поки одні туристи шукають порятунок від спеки на переповненому півдні Європи, інші вже відкривають для себе північні міста з м’яким кліматом, довгими світлими вечорами та значно спокійнішою атмосферою, пише Travel Off Path. У фокусі опинилися Гельсінкі, Берген, Таллінн і Гданськ.

Чому Гельсінкі вважають найкомфортнішим літнім містом?

Гельсінкі є однією з найзручніших і найспокійніших столиць Європи. Тут повітря залишається свіжим завдяки Балтійському морю, а сама міська атмосфера балансує між мінімалістичним північним дизайном і монументальною історичною забудовою.

Окремий символ фінського літа – сауни. У Фінляндії їх навіть більше, ніж автомобілів, тож ритуал із гарячою дерев’яною сауною, після якої можна зануритися в холодну воду Балтійського моря, тут сприймається майже як частина повсякденного життя. Після цього мандрівники зазвичай вирушають на набережну по смаженого лосося з картоплею.

Та якщо ви не готові поспішати до переповнених саун у центрі, краще сісти на пором до морської фортеці Суоменлінна, де можна поблукати старими укріпленнями й подивитися на архіпелаг у тиші.

Чим Берген рятує від спеки?

Берген – серце норвезьких фіордів. Місто притиснуте до води, оточене сімома горами та живе в ритмі мінливої, часто прохолодної погоди, яка влітку стає не недоліком, а справжнім подарунком для тих, хто втомився від спеки.

Найвпізнаваніший район Бергена – Bryggen, історична гавань із яскравими дерев’яними будівлями. З центру міста можна піднятися фунікулером Fløibanen на гору Fløyen і влаштувати прогулянку з панорамними краєвидами.

Після прогулянок варто звернути в житлові квартали й скуштувати традиційний fiskesuppe – кремовий рибний суп.

Чому варто відвідати Таллінн?

Це місто зберегло особливу атмосферу, оскільки тут одна з найкраще збережених середньовічних старих частин у Європі.

Старе місто Таллінна оточене кам’яними мурами, вежами з червоними дахами та вузькими брукованими вуличками. Водночас тут усе працює дуже сучасно: швидкий інтернет, зручні сервіси й легкий темп міського життя. Улітку, коли дні дуже довгі, час залишається і на ратушу, і на неспішні кавові зупинки.

У місті радять не затримуватися в старій частині вдень, коли там найбільше круїзних туристів. Натомість найкращий сценарій – провести денні години у творчому кварталі Telliskivi, а ввечері повернутися до старих мурів, коли натовпи розходяться і Таллінн стає майже казковим.

Чим Гданськ вирізняється серед європейських напрямків?

Місто на Балтійському морі помітно відрізняється від того образу Польщі, який зазвичай мають туристи: через торговельне минуле воно більше нагадує нідерландське місто з каналами, вузькими будинками купців і теплими фасадами.

Туристам варто відвідати Mariacka Street – одну з найромантичніших брукованих вулиць Європи, де легко годинами розглядати бурштинові прикраси. Саме бурштином Гданськ і пишається як світова столиця цього каменю. А ще тут особливо приємно сидіти в кафе біля річки Мотлава.

Гданськ вважається одним з найкрасивіших у Польщі. Після значних руйнувань у Другій світовій війні Гданськ ретельно відновили, тож зараз він має дуже красивий вигляд. Туристів він приваблює вузькими вуличками, різнокольоровими будинками з декоративними фасадами та старовинними церквами.