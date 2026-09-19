Втім, за ці гроші можна придбати не лише новий смартфон, але й влаштувати собі кілька повноцінних подорожей Україною, пише 24 Канал. Ми порахували, куди можна поїхати восени, якщо замість iPhone витратити гроші на тури Карпатами та Закарпаттям, які влаштовує Visit Ukraine.

Куди поїхати замість покупки телефону?

Верховина – 3 дні

Тур до Верховини підійде тим, хто хоче поєднати гори з гуцульською культурою та відпочинком серед карпатських краєвидів. Подорож триватиме три дні, а її вартість стартує від 5100 гривень з людини.

Яремче та Маковиця

Ще один варіант для короткої осінньої мандрівки – Яремче та гора Маковиця. У програмі – водоспади, гірські маршрути та мальовничі панорами Карпат. Вартість туру – від 5000 гривень з людини.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Бункер Арпада, Косино та палац Шенборнів

Цей маршрут поєднує історичні пам’ятки з відпочинком у термальних водах. Мандрівники зможуть побачити бункер Арпада, побувати в Косино та відвідати палац Шенборнів. Ціна – від 5200 гривень з людини.

Буковина, Чернівці та Верховина

За три дні можна поєднати Карпати з поїздкою до Чернівців і знайомством з гуцульською культурою. Тур коштує від 5100 гривень з людини.

Вертеба, Джурин, Чернівці та Хотин

Цей триденний маршрут сподобається тим, хто хоче за одну подорож побачити одразу кілька різних локацій. У програмі – печери, водоспад, каньйон, Чернівці і фортеці. Вартість – від 5000 з людини.

"Довкола Карпат за 7 днів"

Наймасштабніший варіант у добірці розрахований на сім днів. Маршрут охоплює гору Гимбу, водоспад Шипіт, озеро Синевир, замки Мукачева та Ужгорода, термальні басейни Берегова й Косино, винну дегустацію, ферми та соляні озера Солотвина. Вартість – 6000 гривень.

"Карпатські новинки за 5 днів"

За 5 днів можна побачити нетипове Закарпаття: замок Сент-Міклош, локальні дегустації, термальні басейни Косино та Велятина, чани Лумшор і підземний бункер у Верхній Грабівниці. Тур коштує 4500 гривень.

"Мандруй туром у сонячне Закарпаття"

П’ять днів цього маршруту – це гори, SPA та природні локації. У програмі Синевир, Долина вовків, водоспад Шипіт, поїздка джипами на Гимбу та Карпатський трамвайчик. Вартість - 10400 гривень.

"Преміум-тур у Буковель"

Тур передбачає рафтинг Чорним Черемошем, сходження на Хом’як або Говерлу, відпочинок у Буковелі, поїздки до Верховини та Яремче, а також відвідування водоспаду Пробій. Ціна – 6200 гривень.

"Шалені Карпати"

Тут акцент на активному відпочинку: джип-тури, zipline, походи полонинами, дегустації сирів, чани, рафтинг, крафтове пиво або риболовля в форелевому господарстві. Вартість – 4600 гривень.

"Вікенд у Карпатах"

Дводенний тур підійде для тих, хто не може виділити на подорож цілий тиждень. Маршрут включає Манявський Скит і водоспад, Буковель, Voda Club, "Гуцул Ленд", "Ґедзьо Парк Легенд" та Яремче. Ціна – 4100 гривень.

"Chill на Закарпатті"

У програмі – термальний комплекс Rikka Khust, екскурсії Хустом, Селиська сивоварня, винна дегустація, "Теплі води" у Велятині та підйом канатною дорогою на Маковицю. Тур коштує 4800 гривень.

"Казкове Закарпаття + термальні води Косино"

Маршрут охоплює Синевир, центр бурого ведмедя, палац Шенборнів, термальний комплекс Косино, Пилипець, джипінг, квадроцикли та водоспад Шипіт. Вартість – 6200 гривень.

Якщо скласти вартість усіх цих турів, виходить 72 тисячі гривень. Тобто це на 6 тисяч менше, ніж стартова ціна iPhone 18 Pro. А отже, замість одного нового смартфона за ці гроші можна влаштувати собі цілу серію осінніх мандрівок Україною, і навіть залишити бюджет на ще одну невелику поїздку.