Це один з найкрасивіших залізничних вокзалів світу: він схожий на імператорський палац

У Мумбаї розташована залізнична станція Чхатрапаті-Шиваджі, яка є об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО та щодня приймає понад 3 мільйони пасажирів. Вона вражає поєднанням вікторіанського неоготичного стилю та традиційної індійської архітектури.

Чхатрапаті-Шиваджі в Мумбаї давно стала не лише транспортним вузлом, а й символом міста, де щоденний рух поєднується з відчуттям історії, пише Vozpopuli. Цю архітектурну пам’ятку часто називають однією з найвпізнаваніших в Індії.

Чим особлива станція Чхатрапаті-Шиваджі в Мумбаї?

Будівлю звели в XIX столітті, і відтоді вона зберігає статус однієї з найяскравіших перлин колоніальної епохи. Історія цього неймовірного вокзалу почалася у 1878 році, коли британському архітектору Фредеріку Вільяму Стівенсу було доручено спроєктувати термінал для Великої індійської півострівної залізниці.

Будівництво тривало 10 років. Величезний центральний купол, башти й арки нагадують європейський собор, а композиція будівлі та орнаменту вже мають більше нахил на індійську культуру.

Фасад побудований з каменю й вкритий різними рослинними деталями, які привертають увагу. Йдеться про рослинні мотиви, тварини, алегоричні фігури, горгульї та різьблені декоративні елементи. Біля входу вокзалу розташовані лев і тигр – символи, що представляють Сполучене Королівство та Індію.

Саме це поєднання зробило станцію частиною Світової спадщини ЮНЕСКО. Вона й досі працює як головний залізничний вузол Мумбаї, щодня приймаючи величезний пасажиропотік і залишаючись живою частиною міського ритму.



Залізнична станція Чхатрапаті-Шиваджі в Мумбаї / Фото Wikimedia Commons

Чому ця споруда привертає увагу туристів?

Для мандрівників станція цікава не лише як транспортний об’єкт, а й як місце, де можна побачити, як історія міста буквально вплетена в повсякденне життя. Вона нагадує про час, коли залізнична архітектура мала не лише практичне, а й виразне естетичне значення.

Окрему увагу привертають деталі, які добре збереглися попри вік споруди: декоративні елементи, симетрія фасаду та відчутна монументальність будівлі. Саме вони створюють враження, що це не просто вокзал, а справжній архітектурний музей під відкритим небом.