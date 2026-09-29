Чхатрапати-Шиваджи в Мумбаи давно стала не только транспортным узлом, но и символом города, где повседневная суета сочетается с ощущением истории, пишет Vozpopuli. Этот архитектурный памятник часто называют одним из самых узнаваемых в Индии.

Почему станция Чхатрапати-Шиваджи в Мумбаи особенная?

Здание было построено в XIX веке и с тех пор сохраняет статус одной из самых ярких жемчужин колониальной эпохи. История этого невероятного вокзала началась в 1878 году, когда британскому архитектору Фредерику Уильяму Стивенсу было поручено спроектировать вокзал для Большой индийской полуостровной железной дороги.

Строительство длилось 10 лет. Огромный центральный купол, башни и арки напоминают европейский собор, а композиция здания и орнамента уже в большей степени отсылает к индийской культуре.

Фасад построен из камня и украшен различными растительными деталями, привлекающими внимание. Речь идет о растительных мотивах, животных, аллегорических фигурах, горгульях и резных декоративных элементах. У входа вокзала расположены лев и тигр – символы, представляющие Соединенное Королевство и Индию.

Именно это сочетание сделало вокзал частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он до сих пор функционирует как главный железнодорожный узел Мумбаи, ежедневно принимая огромный пассажиропоток и оставаясь живой частью городского ритма.

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Железнодорожный вокзал Чхатрапати-Шиваджи в Мумбаи / Фото Wikimedia Commons

Почему это сооружение привлекает внимание туристов?

Для путешественников станция интересна не только как транспортный объект, но и как место, где можно увидеть, как история города буквально вплетена в повседневную жизнь. Она напоминает о временах, когда железнодорожная архитектура имела не только практическое, но и ярко выраженное эстетическое значение.

Особое внимание привлекают детали, хорошо сохранившиеся несмотря на возраст сооружения: декоративные элементы, симметрия фасада и ощутимая монументальность здания. Именно они создают впечатление, что это не просто вокзал, а настоящий архитектурный музей под открытым небом.