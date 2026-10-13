Видання Express розповіло про Закопане – містечко на півдні Польщі, яке часто залишається поза увагою туристів, що обирають Варшаву чи Краків. Хоча його називають зимовою столицею країни, осінь також підходить для знайомства з місцевими краєвидами.

Чим Закопане приваблює туристів восени?

Головна особливість Закопане – це близькість до Татр, де є маршрути для мандрівників із різним рівнем фізичної підготовки. Саме гірські краєвиди, традиційна архітектура та місцева кухня роблять містечко альтернативою дорожчим курортам Франції, Швейцарії та Італії.

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У самому Закопане зручно гуляти пішки. Центр компактний, а вулиці ведуть до підніжжя гір. Щоб побачити історичну забудову, варто прогулятися вулицею Косьцеліською – однією з найстаріших у місті. Також туристи можуть оглянути віллу Коліба, першу споруду в стилі Віткевича, та віллу Атма, де працює музей композитора Кароля Шимановського.

Які маршрути варто обрати в Татрах?

Одне з найвідоміших місць поблизу Закопане – це морське Око, найбільше озеро Татранського національного парку. Маршрут туди і назад займає приблизно 4 – 5 годин. На туристів чекає озеро, оточене високими гранітними скелями. Дістатися до початку маршруту можна автобусом з автостанції Закопане, розташованої біля залізничного вокзалу. Перед поїздкою варто перевірити розклад і подбати про готівку для оплати проїзду.

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Морське Око / фото Canva

Для спокійніших прогулянок підійдуть долини Косьцеліська та Бялего. Досвідченіші туристи можуть розглянути сходження на Гевонт, а тим, хто шукає простіший маршрут неподалік від центру, варто звернути увагу на вершину Носаль, звідки відкриваються панорами гір.

Після походу можна перепочити в затишному дерев'яному закладі біля морського Ока та скуштувати місцеві страви. Особливої уваги заслуговують традиційні польські вареники з різними начинками та копчений овечий сир осципек, який зазвичай подають із журавлинним джемом.

Де розташоване Закопане: дивитись на картах