У Закарпатській області запустять туристичний веломаршрут. Протяжність мальовничого маршруту складатиме 400 кілометрів.

Веломаршрут простягатиметься практично через усю Закарпатську область. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Закарпатської ОДА Мирослава Білецького.

Дивіться також Без туристичного хаосу: де на Закарпатті є село з прямим виходом на Говерлу і Петрос

Коли запустять веломаршрут?

Веломаршрут простягатиметься від Малого Березного з можливістю вийти на маршрут від словацького, угорського та польського кордонів, перетинаючи карпатські хребти аж до Усть-Чорної, Ясіні та Румунії.

Маршрут буде інклюзивний, обладнаний відповідною інфраструктурою та маркуванням. Також на ньому облаштують траси різного рівня складності.

На туристичному на шляху будуть вказівники, місця відпочинку, інформація про цікаві об'єкти поруч та локації, де можна пообідати, зупинитись на нічліг.

Частину веломаршруту протяжністю 55 кілометрів відкриють вже 31 серпня: Усть-Чорна – Кедринське лісництво – Турбатське лісництво – витоки річки Чорна Тиса – Чорнотисянське лісництво (село Чорна Тиса) – селище Ясіня.