Захоплива подорож Україною: 300 незвіданих місць, один герой та унікальний фільм

До Дня Незалежності вийшов фільм про туристичні перлини України. Ці місця – справжні знахідки для мандрівників.

Творцем стрічки став Артем Шамбальов, автор YouTube-каналу #БЕЗВИЗ та співзасновник стартапу tTravel. Влітку 2020 року він відправився у подорож Україною, яка тривала 2 місяці.

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Мандрівка Батьківщиною та фільм "Велика подорож Україною"



Унікальна подорож Україною / Скриншот з відео

Артем Шамбальов подорожував батьківщиною протягом 2 місяців та дослідив чимало унікальних місцин. Своїми відкриттями він поділився у фільмі "Велика подорож Україною", який знімав під час мандрівки. У стрічці хлопець розкриває туристичний потенціал України. Автор відвідував маловідомі, але надзвичайно красиві місця, знайомився з величними архітектурними ансамблями, знаходив заховані від людських очей природні куточки, які просто зачаровують. І цими унікальними знахідками Артем захотів поділитись як з українцями, так і з іноземцями, тому фільм має ще й англійські субтитри.



Хлопець віднайшов чимало цікаво місць / Скриншот з відео

50 днів мандрів, 6 тисяч кілометрів і понад 300 досліджених локацій. Артем Шамбальов подорожував як сам, так і часто до нього приєднувались друзі. Точна вартість таких пригод невідома, але хлопець пояснює:

Розрахувати точний бюджет цієї подорожі на 1 особу дуже складно, тому що на якихось ділянках маршруту я був один, на інших до мене долучались супутники. Гадаю, якби я 2 місяці подорожував сам, то витратив приблизно 50 тисяч гривень.



Артем подорожував як сам, так і з друзями / Скриншот з відео

Робота над фільмом тривала 1 рік, і напередодні Дня Незалежності нарешті відбувся реліз. Тут автор розповідає про десятки місць, які вразили його. "Найбільший розрив шаблону відбувся у Дніпрі. Урбаністика в деяких кварталах цього міста вражає! Дуже мальовнича Херсонська область, Лядовський монастир на кордоні з Молдовою, величезна кількість соборів та палаців у невеликих селах. Кременець сильно вразив! Чернівці відкриваються дуже по-домашньому, якщо пройтись по вузеньких тихих вуличках. Кам'янець-Подільський – взагалі зразок маленького туристичного міста для мене! Дійсно, файне місто Тернопіль! Ужгород має свою особливу затишну атмосферу. Івано-Франківськ – дуже недооцінене місто. Ну і, звичайно, Львів, Одеса та Київ! Але про них всі знають".



Ансамбль будівель Чернівецького національного університету / Скриншот з відео

Окрім фільму "Велика подорож Україною", хлопець також створив додаток із путівником по країні, який відкриває доступ до 300 локацій. Тут мандрівники також можуть ділитись своїми відкриттями, вести щоденник подорожі та створювати живі спогади.

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Фільм "Велика подорож Україною" до Дня Незалежності:



