Звідки воно взялося: загадкове дерево посеред популярного пляжу спантеличило туристів і місцевих

На одному з найвідоміших пляжів Північного Уельсу вже кілька тижнів увагу відвідувачів привертає дивний об'єкт. Самотній стовбур дерева, що раптово з'явився просто посеред піску, породив десятки теорій, жартів і припущень, однак пояснити його походження досі ніхто не може.

Пляж Rhos on Sea у графстві Конві давно вважається одним із найпривабливіших місць для відпочинку на узбережжі Північного Уельсу. Однак цього літа туристів сюди приваблюють не лише мальовничі краєвиди, а і загадковий дерев'яний стовбур, який несподівано став місцевою знаменитістю. Його поява викликала жваве обговорення як серед місцевих жителів, так і в соціальних мережах, повідомляє Daily Star.

Що відомо про загадкове дерево?

Голий стовбур дерева заввишки близько 2,5 метра вже кілька тижнів стоїть просто посеред піщаного пляжу. Він трохи нахилений у бік моря, однак виглядає так, ніби його спеціально встановили вертикально. Місцеві жителі зазначають, що навряд чи дерево могло просто приплисти до берега та самостійно опинитися у такому положенні після припливу.

Саме тому його поява стала справжньою загадкою. Деякі навіть порівняли дивний об'єкт із таємничим монолітом із культового фільму "2001: Космічна одіссея", адже він так само несподівано з'явився посеред відкритого простору.

Як виглядає загадкове дерево /John Williams/North Wales Live

Які версії висувають місцеві жителі?

Найпопулярніші припущення виявилися доволі несподіваними. Одні користувачі соцмереж жартують, що це "стовп для собак", інші вважають, що дерево може виконувати роль імпровізованого сонячного годинника. Також звучала версія, що стовбур є своєрідною даниною давнім затонулим лісам, залишки яких іноді можна побачити під час відпливу вздовж узбережжя Північного Уельсу.

Втім, більшість схиляється до думки, що це просто чийсь жарт. Попри це, загадковий об'єкт уже встиг отримати власні неофіційні прізвиська. Одні називають його "пляжним деревом", інші жартівливим Sticky McStick Face, а дехто навіть охрестив нову пам'ятку "власним Бенксі" курорту. Не всі, однак, поділяють захоплення. Деякі місцеві жителі назвали появу дерева "дурною витівкою".

Чому пляж привертає так багато туристів?

Поява загадкового дерева лише посилила інтерес до пляжу Rhos on Sea, який і без того є одним із найпопулярніших курортів регіону. У 2021 – 2022 роках тут реалізували масштабний проєкт із захисту узбережжя вартістю 20 мільйонів фунтів стерлінгів. Для зміцнення берегової лінії сюди перевезли близько мільйона тонн піску з Ліверпульської затоки, що дозволило підняти рівень пляжу приблизно на п'ять метрів.

Одночасно укріпили морську стіну та повністю оновили набережну. Тут з'явилися артоб'єкти, інтерактивні дитячі майданчики, спортивні тренажери, музичні інсталяції, а також нові пішохідні та велосипедні маршрути. Після відкриття оновленого пляжу наприкінці літа 2022 року його навіть почали називати "Вельською Рив'єрою". Попри підвищення вартості паркування, курорт залишається дуже популярним.