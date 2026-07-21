Пляж Rhos on Sea в графстве Конви давно считается одним из самых привлекательных мест для отдыха на побережье Северного Уэльса. Однако этим летом туристов сюда привлекают не только живописные пейзажи, но и загадочный деревянный ствол, который неожиданно стал местной знаменитостью. Его появление вызвало оживленные обсуждения как среди местных жителей, так и в социальных сетях, сообщает Daily Star.

Что известно о загадочном дереве?

Голый ствол дерева высотой около 2,5 метра уже несколько недель стоит прямо посреди песчаного пляжа. Он немного наклонен в сторону моря, однако выглядит так, будто его специально установили вертикально. Местные жители отмечают, что вряд ли дерево могло просто приплыть к берегу и самостоятельно оказаться в таком положении после прилива.

Именно поэтому его появление стало настоящей загадкой. Некоторые даже сравнили странный объект с таинственным монолитом из культового фильма "2001: Космическая одиссея", ведь он так же неожиданно появился посреди открытого пространства.

Как выглядит загадочное дерево /John Williams/North Wales Live

Какие версии выдвигают местные жители?

Самые популярные предположения оказались довольно неожиданными. Одни пользователи соцсетей шутят, что это "столб для собак", другие считают, что дерево может выполнять роль импровизированных солнечных часов. Также звучала версия, что ствол является своеобразной данью древним затонувшим лесам, остатки которых иногда можно увидеть во время отлива вдоль побережья Северного Уэльса.

Впрочем, большинство склоняется к мнению, что это просто чья-то шутка. Несмотря на это, загадочный объект уже успел получить свои неофициальные прозвища. Одни называют его "пляжным деревом", другие шутливым Sticky McStick Face, а некоторые даже окрестили новую достопримечательность "собственным Бэнкси" курорта. Не все, однако, разделяют этот восторг. Некоторые местные жители назвали появление дерева "глупой выходкой".

Почему пляж привлекает так много туристов?

Появление загадочного дерева только усилило интерес к пляжу Rhos on Sea, который и без того является одним из самых популярных курортов региона. В 2021 – 2022 годах здесь реализовали масштабный проект по защите побережья стоимостью 20 миллионов фунтов стерлингов. Для укрепления береговой линии сюда перевезли около миллиона тонн песка из Ливерпульского залива, что позволило поднять уровень пляжа примерно на пять метров.

Одновременно укрепили морскую дамбу и полностью обновили набережную. Здесь появились арт-объекты, интерактивные детские площадки, спортивные тренажеры, музыкальные инсталляции, а также новые пешеходные и велосипедные маршруты. После открытия обновленного пляжа в конце лета 2022 года его даже стали называть "Вельской Ривьерой". Несмотря на повышение стоимости парковки, курорт остается очень популярным.