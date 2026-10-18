Йдеться про Естонію, яка з’явилася на першій позиції після аналізу 192 країн за 24 критеріями, пише Travel + Leisure. До них входило якість життя, охорона здоров’я, безпека, стабільність та можливості для облаштування на новому місці.

Крім Естонії, до першої десятки увійшли Тайвань, Литва, Гонконг, Сент-Кітс і Невіс, Чехія та Мальта. П’ять з десяти країн розташовані у Європі.

Чому іноземці обирають Естонію?

За оцінкою експертів, головним козирем країни є цифрова інфраструктура. Понад 99% операцій тут виконують онлайн.

До того ж, Естонія приваблює і підприємців. Тут розвинена стартап-екосистема, а за умовами для запуску бізнесу країна посідає 12-те місце у світі.

Ще одна перевага для потенційних переселенців полягає у тому, що іноземці можуть купувати житлову нерухомість. Приблизно третина жителів країни мешкає у Таллінні, який лежить на березі Фінської затоки та є головним економічним центром.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Місцевий ринок житла тут здебільшого представлений квартирами, а середня ціна житла у столиці становить 160 тисяч євро.



Естонія найкраще підходить для життя серед інших країн Європи / Фото Pexels

Які мінуси має життя в Естонії?

Та попри перше місце в рейтингу, країна підійде не кожному. Найслабшим місцем дослідники назвали клімат. За цим показником Естонія здобула лише 20 балів зі 100. Зими тут холодні, а в грудні світловий день дуже короткий, тож для тих, хто звик до тепла і сонця, це може стати серйозною перешкодою.

До того ж, є певні фінансові нюанси. За даними дослідження, ставка податку на доходи становить 22%, а в окремих випадках оподаткуванню може підлягати і дохід, отриманий за кордоном. Тому майбутнім переселенцям варто заздалегідь вивчити правила, які стосуватимуться саме їхньої ситуації.

З 2026 року для платників податків діє неоподаткований мінімум у 700 євро на місяць.