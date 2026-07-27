ЮНЕСКО розширила список всесвітньої спадщини: які цікаві об'єкти в ньому опинилися

Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – це своєрідний путівник найунікальнішими куточками планети. Він охоплює стародавні міста, величні храми, гірські ландшафти та пам'ятки новітньої історії. Міжнародна організація знову розширила список, додавши до нього низку нових цікавих об'єктів.

26 липня комітет ЮНЕСКО вніс нові об'єкти до списку всесвітньої спадщини. Про це повідомляє Associated Press.

Які об'єкти тепер у ЮНЕСКО?

Гора Олімп у Греції

Це визнання стало результатом 12-річних зусиль Греції. Нарешті культову гору, де, за давньогрецькими міфами, жили боги, визнали змішаною культурною і природною спадщиною. Окрім цікавої історії, гора, яка простягається на 2 918 метрів над рівнем моря, має багато біорізноманіття. Тут мешкають десятки рідкісних тварин й ростуть унікальні рослини.

Міська влада вже зазначила, що тепер зобов'язана ще краще захищати довкілля, адже після внесення гори до ЮНЕСКО прогнозується зростання туризму.

Гора Олімп / Фото Depositphotos

Довідка. Всесвітня спадщина ЮНЕСКО – це найвидатніші культурні та природні цінності, які вважаються надбанням усього людства і мають особливу універсальну цінність. Такі об'єкти вносять до спеціального списку, щоб захистити їх та зберегти для майбутніх поколінь.

Пляжі висадки союзників у Нормандії на півночі Франції

П'ять французьких пляжів – Омаха, Юта, Сорд, Голд і Джуно, де 6 червня 1944 року висадилися понад 150 тисяч військових, – тепер охороняються ЮНЕСКО. Також у список всесвітньої спадщини увійшов мис Пуант-дю-Ок – важливий об’єкт операції зі звільнення Західної Європи від нацистської окупації під час Другої світової війни.

Міжнародна рада з охорони пам'яток та історичних місць (ICOMOS), яка оцінює заявки кандидатів для ЮНЕСКО, заявила, що ці території зберегли численні сліди війни. Тут є німецькі укріплення, споруди союзників і затонулі кораблі. Крім того, ICOMOS закликала посилити захист цих місць через загрози туризму і зміни клімату.

Пляж Омаха у Франції / Фото Depositphotos

Асука і Фудзівара у Японії

Ці міста – стародавні столиці Японії, де збереглися 19 археологічних пам'яток 6 – 8 століть. Серед них є рештки палаців, урядових будівель, буддійські храми і поховання.

Міграційний ландшафт Бома-Бадінгіло у Південному Судані

Це єдина пам'ятна Південного Судану, яка охороняється ЮНЕСКО. Бома-Бадінгіло – це природний комплекс, де відбувається найбільша у світі міграція ссавців. На жаль, він перебуває під загрозою через розвиток інфраструктури і браконьєрство.