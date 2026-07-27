26 липня комітет ЮНЕСКО вніс нові об'єкти до списку всесвітньої спадщини. Про це повідомляє Associated Press.

Які об'єкти тепер у ЮНЕСКО?

Гора Олімп у Греції

Це визнання стало результатом 12-річних зусиль Греції. Нарешті культову гору, де, за давньогрецькими міфами, жили боги, визнали змішаною культурною і природною спадщиною. Окрім цікавої історії, гора, яка простягається на 2 918 метрів над рівнем моря, має багато біорізноманіття. Тут мешкають десятки рідкісних тварин й ростуть унікальні рослини.

Міська влада вже зазначила, що тепер зобов'язана ще краще захищати довкілля, адже після внесення гори до ЮНЕСКО прогнозується зростання туризму.

Гора Олімп / Фото Depositphotos

Довідка. Всесвітня спадщина ЮНЕСКО – це найвидатніші культурні та природні цінності, які вважаються надбанням усього людства і мають особливу універсальну цінність. Такі об'єкти вносять до спеціального списку, щоб захистити їх та зберегти для майбутніх поколінь.

Пляжі висадки союзників у Нормандії на півночі Франції

П'ять французьких пляжів – Омаха, Юта, Сорд, Голд і Джуно, де 6 червня 1944 року висадилися понад 150 тисяч військових, – тепер охороняються ЮНЕСКО. Також у список всесвітньої спадщини увійшов мис Пуант-дю-Ок – важливий об’єкт операції зі звільнення Західної Європи від нацистської окупації під час Другої світової війни.

Міжнародна рада з охорони пам'яток та історичних місць (ICOMOS), яка оцінює заявки кандидатів для ЮНЕСКО, заявила, що ці території зберегли численні сліди війни. Тут є німецькі укріплення, споруди союзників і затонулі кораблі. Крім того, ICOMOS закликала посилити захист цих місць через загрози туризму і зміни клімату.

Пляж Омаха у Франції / Фото Depositphotos

Асука і Фудзівара у Японії

Ці міста – стародавні столиці Японії, де збереглися 19 археологічних пам'яток 6 – 8 століть. Серед них є рештки палаців, урядових будівель, буддійські храми і поховання.

Міграційний ландшафт Бома-Бадінгіло у Південному Судані

Це єдина пам'ятна Південного Судану, яка охороняється ЮНЕСКО. Бома-Бадінгіло – це природний комплекс, де відбувається найбільша у світі міграція ссавців. На жаль, він перебуває під загрозою через розвиток інфраструктури і браконьєрство.