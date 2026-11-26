Комплекс розташований у районі Деблінг і був зведений у 1927 – 1930 роках, пише Polsat News.

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Його офіційна довжина становить 1100 метрів, хоча загальна протяжність двох з’єднаних між собою прямокутних частин, якщо рахувати їх по колу, більш ніж удвічі перевищує цей показник. Колись на цьому місці проходив один із рукавів Дунаю, а згодом з’явилися сади.

Карл-Маркс-Гоф – символ Червоного Відня

Автором проєкту став Карл Ен, який навчався в архітектора Отто Вагнера. Будівництво було частиною масштабної житлової програми соціал-демократичної влади міста.

Упродовж 1923 – 1934 років у Відні звели понад 61 тисячу муніципальних квартир. Саме тоді столиця Австрії отримала назву "Червоний Відень", а Карл-Маркс-Гоф став уособленням цілої епохи.

Завдяки червоним фасадам, масивним аркадам і вежам, споруда отримала неофіційну назву "червона фортеця". Її архітектурне оформлення доповнюють чотири скульптури Йозефа Франца Ріделя, присвячені свободі, турботі, просвітництву та фізичній культурі.

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Ось як виглядає найдовший жк у Європі / Фото з Вікіпедії

Житловий комплекс із власною інфраструктурою

Карл-Маркс-Гоф задумували як невелике самодостатнє містечко, де мешканці могли б отримувати більшість необхідних послуг. Тому на його території передбачили пральні, дитячий садок, бібліотеку, стоматологічну клініку, медичні кабінети та ресторани.

Будівля має від 3 до 6 поверхів. Спочатку тут спроєктували понад тисячу квартир, кожна з яких була обладнана туалетом і проточною водою. Проте окремих ванних кімнат у помешканнях не було. Для того часу новинкою стало електричне освітлення в кожній кімнаті. До того ж, частина квартир також отримала балкони, які тоді вважали ознакою достатку.

Особливістю комплексу стало поєднання щільної забудови та великих зелених просторів. Самі будівлі займають лише 18,5% території, тоді як решту відвели на чотири внутрішні двори, парки і сади. Центральний парк простягається на понад 10 тисяч квадратних метрів.

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Будинок простягається на 4 трамвайні зупинки / Фото з Вікіпедії

Житло для робітників у Відні

Поява Карл-Маркс-Гофа була відповіддю на гостру житлову кризу, яка охопила Відень після першої світової війни. Тоді квартири призначалися насамперед для робітників.

Проте масштаб і зовнішній вигляд споруди викликали неоднозначну реакцію заможних містян. Червоні фасади та монументальні входи, схожі на палацові, сприймалися частиною суспільства як демонстрація політичного впливу лівих сил.

У лютому 1934 року комплекс опинився в центрі бойових дій під час громадянської війни в Австрії. Його обстрілювали артилерією, проте будівля вистояла, хоч і були серйозні пошкодження.

У 1989 – 1992 роках Карл-Маркс-Гоф пройшов масштабну реконструкцію. Сьогодні квартири й надалі перебувають у власності міста. Загалом їх налічується понад 1300, а мешкати в комплексі можуть приблизно 5 тисяч людей.