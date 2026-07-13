Розкіш на кожному кроці: 5 топових європейських островів, які варті усіх грошей

Європейські курорти пропонують безліч варіантів для літньої відпустки, проте деякі легендарні острови дарують абсолютно унікальний преміальний досвід. Хоча такий відпочинок вимагає чималих витрат, неймовірна краса природи та бездоганний сервіс повністю виправдовують кожну копійку.

Поки бюджетні мандрівники шукають компроміси, справжні поціновувачі естетики обирають перевірену часом розкіш, пише Travel Off Path. Звісно, Європа пропонує безліч затишних куточків, які коштують удвічі дешевше за розкручені локації, однак є такі місця за які варто заплатити більше.

Чому Менорка є ідеальним місцем?

Менша сестра Майорки, острів Менорка концентрує в собі неймовірну кількість краси. Тут чи не кожен вигин узбережжя перетворюється на білосніжну бухту-кала у формі півмісяця, омивану кришталево чистою бірюзовою водою, що нагадує басейн. Навіть за довгі вихідні тут можна збитися з рахунку відвіданих пляжів.

Звісно, Менорку можна спробувати підкорити й з обмеженим бюджетом, але тоді ви втратите можливість прокидатися з видом на безкрає скляне Середземне море або неспішно смакувати насичену паелью з чорним рисом біля самої води.

Бірюзове море на Менорці

Справжнім символом розкоші тут є бронювання номера з видом на море в готелі Pierre & Vacances Premium Menorca Binibeca. Він височіє над білосніжним рибальським селищем Бінібека-Велл (Binibèquer Vell), яке своєю архітектурою більше нагадує грецькі Кіклади, ніж традиційну Іспанію. Це ідеальне романтичне та невимушене місце для пар, які прагнуть втекти від пасажирів круїзних лайнерів та індустріального шуму порту Маон.

Плануючи бюджет, варто орієнтуватися на такі витрати: трансфер з аеропорту обійдеться у $50 – 105, оренда авто – $40 – 80 на день, а ніч у чотиризірковому готелі біля узбережжя коштуватиме $205 – 320.

Вечеря з трьох страв у хорошому ресторані витягне з кишені $45 – 70 з особи, коктейль – $11 – 16, а оренда шезлонга з парасолькою – $20 – 35 на день. Приватна прогулянка на човні у груповому турі обійдеться у $50 – 105 з людини.

Як Парос став сучасною та комфортною альтернативою Санторіні?

Якщо Санторіні вже давно асоціюється не з релаксом, а з чергами о шостій ранку заради фото на тлі синього купола, то сусідній острів Парос, який стрімко набирає популярності, вартий своїх грошей. Парос створений для повільного ритму життя та знайомства зі справжньою грецькою культурою без втрати комфорту.

Мальовнича гавань Науси на Паросі

Тут є все: розкішні пляжі, як-от Голден Біч (Golden Beach) із золотавим піском та прозорими водами Егейського моря, та листівкові селища на кшталт Науси (Naoussa) з брукованими вуличками в оточенні квітучої бугенвілії. У місцевих шикарних бутіках продають вишуканий одяг та аксесуари від локальних дизайнерів, а сині куполи церков можна фотографувати без шаленого натовпу. Проте Парос швидко наздоганяє Санторіні за популярністю, тому варто поспішити з візитом.

Ніч у традиційному кікладському білосніжному бутік-готелі з власним басейном і видом на модне прибережне селище – це окреме задоволення. Хоча Парос і не є Сіфносом, місцева гастрономія здатна здивувати навіть гурманів. Мандрівники з радістю віддають понад $80 за свіжого паріанського лобстера з ніжною пастою равіолі та келихом місцевого вина в ресторані Barbarossa Restaurant.

Фінансовий бік відпочинку на Паросі виглядає так: трансфер з порту чи аеропорту коштує $35 – 80, оренда машини – $45 – 90 на день, а проживання в готелі 4* біля моря – $180 – 350 за ніч. За вечерю з трьох страв доведеться заплатити $45 – 75 з особи, за коктейль – $12 – 18, а за шезлонг із парасолькою – $20 – 40 на день. Групова морська прогулянка коштує $70 – 120 з пасажира.

Чому варто залишитися на Капрі на ніч для відчуття dolce vita?

Більшість бюджетних туристів сприймають легендарний італійський острів Капрі лише як швидку одноденну екскурсію з Сорренто. Проте Капрі заслуговує на набагато більше, ніж поспішний двогодинний тур навколо гротів.

Сюди приїжджають, щоб уповільнити час, проводити ліниві дні на закритих пляжних клубах для багатіїв, розглядати вітрини бутиків у порту та насолоджуватися атмосферою dolce vita, яка недоступна звичайним туристам на материку. Такі правила гри тут панують ще з часів Стародавнього Риму, коли острів був приватним притулком для імператорів та вельмож.

Неймовірно красивий острів Капрі

Ціни на Капрі відповідають його статусу: трансфер (включаючи дорогу з аеропорту Неаполя до порту та квиток на пором) коштує $120 – 220, оренда авто – $60 – 100 на день, а ніч у готелі 4* – $300 – 550. Вечеря на одного коштуватиме $70 – 120, коктейль – $18 – 25, а день на шезлонгу під парасолькою – $35 – 80. Груповий тур на човні коштує $80 – 150 з людини.

Де шукати справжній автентичний шарм Хвару?

Хорватський острів Хвар часто потерпає від галасливих туристів, які приїжджають сюди на один день зі Спліта. Проте справжнє життя Адріатики починається тоді, коли останній вечірній пором забирає натовп назад на материк. Саме тоді приємно попивати коктейлі біля багатомільйонних яхт, вечеряти свіжими морепродуктами під час заходу сонця.

Хвар вражає природою

Мало хто знає, що справжній автентичний шарм Хвару прихований на його північному узбережжі, куди не ходять пороми зі Спліта. Старі Град (Stari Grad) – найстаріше поселення острова – приховує середньовічний палац Тврдаль (Tvrdalj) епохи Відродження з колонадою навколо ставка з рибами, а також Старіградську рівнину, яка охороняється ЮНЕСКО та зберегла свій сільськогосподарський ландшафт ще з часів давньогрецьких колоністів IV століття до нашої ери.

Над червоними дахами та кам'яними вуличками Старі Града височіє Maslina Resort – один із найелегантніших готелів Хорватії на першій лінії. Найкраща інвестиція в емоції на Хварі – це оренда човна для дослідження найкращих місць для купання: від відомих островів Паклені до диких бірюзових бухт уздовж узбережжя.

Трансфер (з аеропорту Спліта до порту та пором на острів) коштує $80 – 150, оренда машини – $50 – 90 на день, а проживання в готелі 4* – $180 – 350 за ніч. Вечеря обійдеться у $50 – 90 з особи, коктейль – $12 – 18, а відпочинок на пляжі з шезлонгом та парасолькою – $25 – 60 на день. Групова морська екскурсія коштує $70 – 120.

Чому Светі-Стефан вважається вершиною приватності в Чорногорії?

Якщо ви шукаєте абсолютну вершину розкоші, вона розташована не на Лазуровому узбережжі чи Сардинії, а в Чорногорії. Светі-Стефан – це крихітне середньовічне селище на острові, яке кілька десятиліть тому викупила мережа Aman Resorts, перетворивши його на один із найексклюзивніших приватних курортів Адріатики. Це справжня історична фортеця, перетворена на ультралюксовий готель посеред драматичного чорногорського узбережжя.

Острів Светі-Стефан у Чорногорії

Тут немає галасливих дискотек чи сувенірних крамниць – філософія острова базується на повній приватності та спокої. Острів затиснутий між двома найкрасивішими пляжами країни, оточений сосновими лісами та величними горами.

Для тих, хто обирає проживання на материковій частині з видом на острів, ціни в готелях 4* становлять $150 – 300 за ніч. Трансфер з аеропортів Тівата або Подгориці коштує $60 – 150, оренда авто – $35 – 70 на день. Вечеря в хорошому ресторані обійдеться у $40 – 75 з особи, коктейль – $8 – 15, а комплект із шезлонга та парасольки – $20 – 50 на день. Груповий тур узбережжям коштує $50 – 100.