Пока бюджетные путешественники ищут компромиссы, настоящие ценители эстетики выбирают проверенную временем роскошь, пишет Travel Off Path. Конечно, Европа предлагает множество уютных уголков, которые стоят вдвое дешевле, чем раскрученные локации, однако есть такие места, за которые стоит заплатить больше.

Почему Менорка – идеальное место?

Младшая сестра Майорки, остров Менорка, сосредоточивает в себе невероятное количество красоты. Здесь чуть ли не каждый изгиб побережья превращается в белоснежную бухту-калу в форме полумесяца, омываемую кристально чистой бирюзовой водой, напоминающей бассейн. Даже за долгие выходные здесь можно сбиться со счета посещенных пляжей.

Конечно, Менорку можно попробовать покорить и с ограниченным бюджетом, но тогда вы упустите возможность просыпаться с видом на бескрайнее стеклянное Средиземное море или неспешно наслаждаться сытной паэльей с черным рисом у самой воды.

Бирюзовое море на Менорке

Настоящим символом роскоши здесь является бронирование номера с видом на море в отеле Pierre & Vacances Premium Menorca Binibeca. Он возвышается над белоснежной рыбацкой деревушкой Бинибека-Велл (Binibèquer Vell), которая своей архитектурой больше напоминает греческие Киклады, чем традиционную Испанию. Это идеальное романтическое и непринужденное место для пар, стремящихся скрыться от пассажиров круизных лайнеров и индустриального шума порта Маон.

Планируя бюджет, стоит ориентироваться на следующие расходы: трансфер из аэропорта обойдется в $50–105, аренда автомобиля – $40–80 в день, а ночь в четырехзвездочном отеле на побережье обойдется в $205–320.

Ужин из трех блюд в хорошем ресторане обойдется в $45–70 с человека, коктейль – в $11–16, а аренда шезлонга с зонтиком – в $20–35 в день. Частная прогулка на лодке в составе группового тура обойдется в $50–105 с человека.

Как Парос стал современной и комфортной альтернативой Санторини?

Если Санторини уже давно ассоциируется не с отдыхом, а с очередями в шесть утра ради фото на фоне голубого купола, то соседний остров Парос, который стремительно набирает популярность, стоит своих денег. Парос создан для неспешного ритма жизни и знакомства с настоящей греческой культурой без потери комфорта.

Живописная гавань Науса на Паросе

Здесь есть все: роскошные пляжи, такие как Голден-Бич (Golden Beach) с золотистым песком и прозрачными водами Эгейского моря, и деревушки, как с открытки, вроде Наусы (Naoussa) с мощеными улочками в окружении цветущей бугенвилии. В местных шикарных бутиках продают изысканную одежду и аксессуары от местных дизайнеров, а синие купола церквей можно фотографировать без безумной толпы. Однако Парос быстро догоняет Санторини по популярности, поэтому стоит поторопиться с визитом.

Ночь в традиционном кикладском белоснежном бутик-отеле с собственным бассейном и видом на модный прибрежный поселок – это отдельное удовольствие. Хотя Парос и не Сифнос, местная гастрономия способна удивить даже гурманов. Путешественники с радостью платят более 80 долларов за свежего парианского лобстера с нежной пастой равиоли и бокалом местного вина в ресторане Barbarossa Restaurant.

Финансовая сторона отдыха на Паросе выглядит так: трансфер из порта или аэропорта стоит $35–80, аренда машины – $45–90 в день, а проживание в 4-звездочном отеле у моря – $180–350 за ночь. За ужин из трех блюд придется заплатить $45–75 с человека, за коктейль – $12–18, а за шезлонг с зонтиком – $20–40 в день. Групповая морская прогулка стоит $70–120 с пассажира.

Почему стоит остаться на Капри на ночь, чтобы прочувствовать dolce vita?

Большинство бюджетных туристов воспринимают легендарный итальянский остров Капри лишь как быструю однодневную экскурсию из Сорренто. Однако Капри заслуживает гораздо большего, чем поспешный двухчасовой тур вокруг гротов.

Сюда приезжают, чтобы замедлить ход времени, проводить ленивые дни в закрытых пляжных клубах для богачей, рассматривать витрины бутиков в порту и наслаждаться атмосферой dolce vita, недоступной обычным туристам на материке. Такие правила игры здесь царят еще со времен Древнего Рима, когда остров был частным убежищем для императоров и вельмож.

Невероятно красивый остров Капри

Цены на Капри соответствуют его статусу: трансфер (включая дорогу из аэропорта Неаполя до порта и билет на паром) стоит $120–220, аренда автомобиля – $60–100 в день, а ночь в отеле 4* – $300–550. Ужин на одного обойдется в $70–120, коктейль – в $18–25, а день на шезлонге под зонтиком – в $35–80. Групповой тур на лодке стоит $80–150 с человека.

Где найти настоящий аутентичный шарм Хвара?

Хорватский остров Хвар часто страдает от шумных туристов, которые приезжают сюда на один день из Сплита. Однако настоящая жизнь Адриатики начинается тогда, когда последний вечерний паром увозит толпу обратно на материк. Именно тогда приятно потягивать коктейли возле многомиллионных яхт, ужинать свежими морепродуктами на закате.

Хвар поражает своей природой

Мало кто знает, что настоящий аутентичный шарм Хвара скрыт на его северном побережье, куда не ходят паромы из Сплита. Стари-Град (Stari Grad) – старейшее поселение острова – скрывает средневековый дворец Тврдаль (Tvrdalj) эпохи Возрождения с колоннадой вокруг пруда с рыбой, а также Стариградскую равнину, которая находится под охраной ЮНЕСКО и сохранила свой сельскохозяйственный ландшафт еще со времен древнегреческих колонистов IV века до нашей эры.

Над красными крышами и каменными улочками Стари-Града возвышается Maslina Resort – один из самых элегантных отелей Хорватии на первой линии. Лучшая инвестиция в эмоции на Хваре – это аренда лодки для изучения лучших мест для купания: от знаменитых островов Паклени до диких бирюзовых бухт вдоль побережья.

Трансфер (из аэропорта Сплита до порта и паром на остров) стоит 80–150 долларов, аренда автомобиля – 50–90 долларов в день, а проживание в отеле 4* – $180–350 за ночь. Ужин обойдется в $50–90 с человека, коктейль – $12–18, а отдых на пляже с шезлонгом и зонтиком – $25–60 в день. Групповая морская экскурсия стоит $70–120.

Почему Свети-Стефан считается вершиной уединения в Черногории?

Если вы ищете абсолютную вершину роскоши, она находится не на Лазурном побережье или Сардинии, а в Черногории. Свети-Стефан – это крошечная средневековая деревушка на острове, которую несколько десятилетий назад выкупила сеть Aman Resorts, превратив ее в один из самых эксклюзивных частных курортов Адриатики. Это настоящая историческая крепость, превращенная в ультралюксовый отель посреди живописного черногорского побережья.

Остров Свети-Стефан в Черногории

Здесь нет шумных дискотек или сувенирных лавок – философия острова основана на полной уединенности и спокойствии. Остров зажат между двумя самыми красивыми пляжами страны, окружен сосновыми лесами и величественными горами.

Для тех, кто предпочитает проживание на материке с видом на остров, цены в отелях 4* составляют $150–300 за ночь. Трансфер из аэропортов Тивата или Подгорицы стоит $60–150, аренда автомобиля – $35–70 в день. Ужин в хорошем ресторане обойдется в $40–75 с человека, коктейль – $8–15, а комплект из шезлонга и зонтика – $20–50 в день. Групповой тур по побережью стоит $50–100.