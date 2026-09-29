5 неймовірно красивих місць Європи, які варто побачити восени

У Європі є кілька місць, які восени стають неймовірно красивими завдяки природі та пейзажам. Тому для тих, хто планує подорож за кордон у жовтні, рекомендуємо переглянути кілька цікавих пропозицій щодо напрямків.

Осінні подорожі вже давно мають особливу атмосферу, пише In Journal. У цю пору в містах менше туристів, вже набагато комфортніша погода для прогулянок, а крім міста можна ще й додати мальовничі гірські пейзажі.

Куди поїхати восени?

Тоскана (Італія)

Температура восени в Тоскані ідеально підходить для прогулянок. Восени тут збирають виноград і оливки, тож практично у всіх містах регіону відбуваються гастрономічні фестивалі. Туристи можуть спробувати відомі вина, справжню італійську пасту, а також насолодитися мальовничими пейзажами.

Баварія (Німеччина)

Краєвиди Баварії виглядають восени просто казково. Тут поєднуються альпійські ліси, засніжені гори, величні замки, церкви й середньовічні мости. Туристам радять сюди завітати саме вони, щоб на власні очі побачити мальовничі ландшафти й багатовікові міста.

Долина Дору (Португалія)

Поблизу Порту розташована долина Дору, яка восени переливається жовтими, червоними й помаранчевими тонами. Це виноробна частина Португалії з виноградниками, які вкривають пагорби навколо річки. Сюди можна на день приїхати тим туристам, які відпочивають у Порту.

Нью-Форест (Велика Британія)

Національний парк у Великій Британії вражає значною кількістю птахів і тварин, тому підійде для тих, хто любить природу. Цю локацію найбільше рекомендують відвідувати саме восени.

Ту можна прогулятися, відпочити, побігати, поїсти на свіжому повітрі, завітати в чайні кімнати, а також побачити рідкісні рослини. Саме осінні яскраві кольори роблять це місце обов’язковим для відвідування.

Трансільванія (Румунія)

Сюди люблять приїжджати чимало мандрівників, оскільки в Трансільванії можна побачити середньовічні замки, дику природу й неймовірну культуру. Тут багато гірських сіл, забуті сторічні будинки, а також поєднання густих лісів, які восени набувають неймовірних барв.

Вважається, що Трансільванія – це одне з найцікавіших місць для відвідування в Румунії. Оточена Карпатами й горами Фегераш місцевість ідеально підходить для осінньої подорожі.

До слова, Кіпр названо найкращим напрямком для сонячного відпочинку восени в Європі. Тут денна температура досягає 29 градусів, а дощі йдуть вкрай рідко. До найпопулярніших курортів Кіпру увійшли Айя-Напа, Лімасол, Ларнака та Пафос, які пропонують різноманітні варіанти відпочинку від пляжів до культурних пам'яток.