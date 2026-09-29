Осенние путешествия уже давно отличаются особой атмосферой, пишет In Journal. В это время в городах меньше туристов, погода уже гораздо более благоприятна для прогулок, а помимо города можно еще и насладиться живописными горными пейзажами.

Куда поехать осенью?

Тоскана (Италия)

Температура осенью в Тоскане идеально подходит для прогулок. Осенью здесь собирают виноград и оливки, поэтому практически во всех городах региона проходят гастрономические фестивали. Туристы могут попробовать известные вина, настоящую итальянскую пасту, а также насладиться живописными пейзажами.

Бавария (Германия)

Пейзажи Баварии осенью выглядят просто сказочно. Здесь сочетаются альпийские леса, заснеженные горы, величественные замки, церкви и средневековые мосты. Туристам рекомендуют посетить именно этот регион, чтобы воочию увидеть живописные ландшафты и многовековые города.

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Долина Дору (Португалия)

Недалеко от Порту расположена долина Дору, которая осенью переливается желтыми, красными и оранжевыми тонами. Это винодельческий регион Португалии с виноградниками, покрывающими холмы вокруг реки. Сюда можно приехать на день тем туристам, которые отдыхают в Порту.

Нью-Форест (Великобритания)

Национальный парк в Великобритании поражает большим количеством птиц и животных, поэтому подойдет для тех, кто любит природу. Эту локацию больше всего рекомендуют посещать именно осенью.

Здесь можно прогуляться, отдохнуть, побегать, пообедать на свежем воздухе, заглянуть в чайные комнаты, а также увидеть редкие растения. Именно яркие осенние краски делают это место обязательным для посещения.

Трансильвания (Румыния)

Сюда любят приезжать многие путешественники, поскольку в Трансильвании можно увидеть средневековые замки, дикую природу и невероятную культуру. Здесь много горных деревень, забытых столетних домов, а также густые леса, которые осенью приобретают невероятные оттенки.

Считается, что Трансильвания – одно из самых интересных мест для посещения в Румынии. Окруженная Карпатами и горами Фегераш местность идеально подходит для осеннего путешествия.

Кстати, Кипр назван лучшим направлением для солнечного отдыха осенью в Европе. Здесь дневная температура достигает 29 градусов, а дожди идут крайне редко. В число самых популярных курортов Кипра вошли Айя-Напа, Лимассол, Ларнака и Пафос, которые предлагают разнообразные варианты отдыха – от пляжей до культурных достопримечательностей.