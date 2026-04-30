Де народився Satoshi – представник Молдови на Євробаченні 2026, і що там подивитися

Влад Сабажук спричинив фурор, коли переміг на національному відборі Євробачення у Молдові з піснею Viva, Moldova! Але тоді мало хто знав, де цей співак із псевдонімом Satoshi народився.

А мовиться про місто Кагул – мало знайоме українському туристу, хоча й дарма. Завдяки матеріалам порталу moldpres.md розповідаємо про все це докладніше.

Кагул – курортна столиця півдня Молдови: що цікаво знати про цю локацію?

Влад Сабажук, сьогодні відомий як співак Satoshi, здобув право представляти Молдову на Євробаченні 2026 у Відні. Його псевдонім – це посилання до анонімного засновника біткоїна Сатоші Накамото, такого ж загадкового, як і сам артист.

Як зазначає сайт eurovision.com, Сабажук запустив проєкт Satoshi artist у 2019 році, і відтоді випустив 3 альбоми та низку хітових синглів. На Євробачення цьогоріч він поїде з піснею Viva, Moldova!

А з'явився на світ Влад у маленькому провінційному місті на самому півдні Молдови. Це сталося 13 вересня 1998 року, а назва рідного для майбутнього Satoshi населеного пункту – Кагул. І от питання: чи має він чим здивувати сучасного туриста?

Кагул розташований за майже 170 кілометрів від Кишинева на берегах річки Прут, на кордоні з Румунією. Коренями місто сягає середньовіччя – перша писемна згадка у XVI столітті, але лише у XIX місто стало важливим торговим і культурним центром регіону.

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

Ось який вигляд має молдовське місто Кагул, рідне для Satoshi: дивіться відео abovemoldova

У 1835 році місто стало адміністративним центром району, а заодно й здобуло популярність завдяки термальним джерелам. От і сьогодні туристи знають його як "спа-столицю Молдови". Особливі мінеральні води приваблюють сюди тих, хто шукає відпочинку й розслаблення.

Архітектурною перлиною міста є собор святих архангелів Михаїла і Гавриїла, збудований у 1850 році – один із найкрасивіших православних соборів на півдні Молдови. Також цікавий місцевий Музей краю, що зберігає артефакти, історичні документи та етнографічні колекції про тисячолітню історію регіону.

Поряд із містом є природний заповідник "Прутул де Жос", "Нижній Прут" – тихий куточок біорізноманіття вздовж річки. Гості регіону також полюбляють Центральний ринок Кагула – жвавий торговий майданчик, де можна скуштувати традиційні молдовські плачинди та місцеве вино.

Які ще цікаві локації у Молдові варто відвідати?

Конгаз – найбільше село Європи за населенням. Воно розташоване у Гагаузькій автономії Молдови та має понад 12 тисяч мешканців. До слова, Гагаузія – унікальна тюркомовна автономія з власною культурою, кухнею та традиціями.

А ще зверніть увагу на місто Бендери, де збереглась масивна османська фортеця XVI століття. І саме там народився український поет-авангардист Ґео Шкурупій – один із найяскравіших представників Розстріляного відродження.