ЄС планує скоротити термін дії COVID-сертифікатів: що зміниться для туристів

Європейський союз може скоротити термін дії зовнішніх сертифікатів вакцинації проти COVID-19. Крім того, у планах комісії – надання пріоритетності туристам, які отримали 2 дози вакцини. Розповідаємо, як це вплине на подорожі.

Нововведення повинні усунути суттєві відмінності, які з'явилися після того, як уряди різних країн запровадили протилежні підходи до ревакцинації. За словами комісії, стандартизація терміну дії сертифікату повинна зберегти можливість пересування в межах ЄС.

Цікаво Куди поїхати, щоб відчути силу природи: список локацій з "характером"

Що відомо про нововведення

Відомо, що в планах комісії – скорочення терміну зовнішнього сертифіката. Брюссель запропонує всім країнам-учасницям вільно приймати вакцинованих туристів. З 10 січня країна планує повністю відкритися для туристів, які пройшли повний курс вакцинації, схваленими ВООЗ вакцинами.

Крім того, очікується, що вже сьогодні Єврокомісія може скоротити термін дії сертифікатів вакцинації від COVID до 9 місяців замість сьогоднішніх 12. Таким чином країни ЄС намагаються протистояти четвертій хвилі пандемії.

Це означає, що туристам для вільного в'їзду доведеться робити бустерне щеплення через 9 місяців після другої дози.

9 листопада Україну виключили зі списку країн зеленої зони через погіршення епідеміологічної ситуації.

Попри виключення України зі списку безпечних країн, туристи, які вакцинувалися препаратами, схваленими ЄС можуть перетинати кордом, оскільки це залежить від рішень міністерства охорони здоров'я окремих країн. Стандартизація умов може вплинути на цей нюанс.