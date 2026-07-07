Не поспішайте стрибати у воду: чому після сильного дощу купання може бути небезпечним

Прозора вода не завжди означає безпеку. Після сильної зливи у водоймах можуть накопичуватися небезпечні бактерії, віруси та інші забруднювачі, які не видно неозброєним оком. Саме тому фахівці радять не поспішати з купанням, навіть якщо пляж виглядає абсолютно чистим

У спекотний день важко втриматися від бажання освіжитися в озері, річці чи морі. Особливо, якщо після дощу знову виглянуло сонце, а вода здається чистою і спокійною. Однак саме в цей період водойми можуть становити найбільшу небезпеку для здоров'я. Разом із дощовою водою до них потрапляють різноманітні забруднювачі, здатні спричинити інфекції, проблеми зі шлунком, подразнення шкіри та інші неприємні наслідки.

Чому після дощу водойми стають небезпечнішими?

За даними Swim Guide, сильні опади є однією з головних причин погіршення якості води у природних водоймах. Дощова вода змиває все, що трапляється на її шляху, і переносить це до річок, озер, морів та океанів. Разом із потоками води до місць купання можуть потрапляти людські та тваринні фекалії, токсичні речовини, важкі метали, міські і сільськогосподарські забруднення.

У деяких містах під час сильних злив каналізаційні системи не справляються з навантаженням, через що частково неочищені стічні води можуть потрапляти до найближчих водойм. Саме тому навіть вода, яка виглядає прозорою, може містити бактерії, віруси, паразитів та інші небезпечні мікроорганізми.

Вода, яка виглядає прозорою, може містити бактерії, віруси, паразитів та інші небезпечні мікроорганізми / фото Canva

Чому потрібно чекати щонайменше 48 годин після сильної зливи?

Рекомендується не контактувати з водою щонайменше 48 годин після значного дощу. У деяких регіонах радять утриматися від купання навіть протягом 72 годин. Причина полягає в тому, що забруднення не зникають одразу після припинення опадів.

Потрапивши у водойму, вони ще певний час залишаються у воді. Контакт із такою водою може призвести до різних захворювань. Найчастіше йдеться про гастроентерит, який викликає нудоту, блювання, діарею та біль у животі. Також можливі інфекції очей, вух, носа і горла, висипання та подразнення шкіри. У рідкісних випадках зараження може спричинити значно серйозніші хвороби.

Бажано не контактувати з водою щонайменше 48 годин після значного дощу / фото Canva

Також важливо пам'ятати, що після сильного дощу небезпечним може бути не лише купання. Ризик існує також під час катання на човнах, каяках, сапбордах або риболовлі, адже навіть без повного занурення людина може контактувати із забрудненою водою.

На що звернути увагу перед відпочинком біля водойми?

Як повідомляє Healthy Swimming, перед поїздкою варто перевірити, чи не закрита зона для купання та чи немає попереджень щодо якості води. Особливо це актуально після сильних опадів. Навіть, якщо офіційні служби ще не повідомили про погіршення якості води, це не означає, що вона вже безпечна.

Після відбору проб результати аналізів можуть бути готові лише через 24 – 48 годин, тому інформація не завжди відображає реальний стан водойми одразу після негоди. Також рекомендується не заходити у воду, якщо вона стала каламутною, змінила колір або має неприємний запах. Окрему небезпеку становить і цвітіння води у водоймах, під час якого можуть розмножуватися потенційно небезпечні водорості.

Насторожити повинні і труби, через які у водойму може потрапляти вода, особливо після злив. Окрему небезпеку становить купання з відкритими порізами чи ранами. Якщо забруднена вода потрапить у пошкоджену шкіру, це може призвести до розвитку інфекції.

Під час відпочинку варто намагатися не ковтати воду, не дозволяти дітям брати до рота пісок, регулярно мити руки перед їжею та стежити, щоб маленькі діти своєчасно користувалися туалетом.