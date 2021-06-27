У Яворівському парку презентували новий маршрут для туристів: вражаючі фото

У Яворівському національному парку, що на Львівщині, презентували новий туристичний маршрут. Стежина заведе відпочивальників на екохутір, що заховався просто посеред лісу.

У Яворівському національному парку можна побачити як рідкісні рослини, так і нащадків диких коней-тарпанів, яких розводять в екохуторі "Мочари". Відповідних коней привезли на Львівщину з Польщі кілька років тому.

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Пращури цих тварин були дикими та жили в степах, але у заповіднику коні вже звикли до людей. На екохуторі знають не лише ім'я кожного з них, а й навіть пам'ятають дні народження усіх лошат.

Начальниця Центру розведення коней-тарпанів Марія Антоненко розповіла, що коней досі намагаються приручити ще більше. Водночас катання верхи залежить від погодних умов, при сильній спеці це зробити буде важко, сказала начальниця центру.



Катання на конях верхи залежить від погодних умов / Фото 24 каналу

Маршрут через головний європейський вододіл

Крім катання на конях, у Яворівському парку пропонують й інші розваги: там є своя пасіка, а ще – музей старожитностей.

Для тих, хто полюбляє активний туризм, розробили екостежку довжиною кілька кілометрів, вона починається у селі Ду́бровиця. Маршрут пролягає через головний європейський вододіл.



У Яворівському парку розробили екостежку / Фото 24 каналу

Тут беруть початок річки і вони розтікаються у протилежних напрямках: одні до Чорного моря, інші – до Балтійського моря,

– розповіла молодша наукова співробітниця парку Оксана Годованець.

Вона додала, що проходячи відповідним хребтом, початок річок та те, як вони розпливаються у протилежних напрямках, можна побачити на власні очі.

Щоб заохотити туристів приїжджати до Яворівського парку екоактивісти за підтримки уряду Німеччини розробили бренд та спеціальний сайт. В Україні є приблизно 60 національних парків та заповідників, тож для зручності мандрівників всю інформацію про них зібрали на одному порталі.