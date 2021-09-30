Японія, Нью-Йорк і Бурдж-Халіфа: TikTok визначив найпопулярніші локації світу
Джерело:The Travel Daily News
Світовий модний бренд Superdry вирішив дослідити тренди в тіктоці щодо подорожей. Для цього дослідили відео з хештегом "подорожі" та склали рейтинг найпопулярніших країн, міст та локації.
Кожна категорія має свого переможця. Наприклад, перші позиції виявилися у Японії, Нью-Йорка і Бурдж-Халіфа.
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Рейтинги подорожей в тіктоці
Тікток став платформою для різноманітних відео, зокрема й подорожі, лайфхаки до мандрів та ілюстрацією наймальовничіших локацій.
Забудьте припущення, що TikTok-це лише платформа для синхронізації губ і танців. Наше дослідження показує, що вона стала безцінним центром туристичної інформації для тих, хто хоче здійснити подорож або задокументувати власну,
– заявив Джастін Лодж, головний менеджер з маркетингу в Superdry.
Дослідження включало аналіз тисяч хештегів, пов’язаних з подорожами. Це дало змогу визначити найбільш популярні місця та визначні пам’ятки у всьому світі.
Країни
Понад 461 мільйон переглядів має Японія – вона стала найпопулярнішою країною для подорожей на TikTok. Багато відео містять поради щодо етикету для західних мандрівників та поради, коли подорожувати, щоб насолодитися відомим сезоном цвітіння вишні в країні.
Японія – найпопулярніша країна в тіктоці / Фото Unsplash
5 популярних країн:
- Японія (461,2 мільйона переглядів);
- Росія (246,6 мільйона);
- Мексика (215,3 мільйона);
- США (146,3 мільйона);
- Китай (110,1 мільйона).
Міста
За даними дослідження, Нью-Йорк, місто, яке ніколи не спить, – найпопулярніший для подорожей. Це одне з найбільш відвідуваних міст світу, більшість відео містять інформацію про туристичні пастки, яких слід уникати, і менш відомі місця, що варто відвідати.
Місто, що ніколи не спить / Фото Unsplash
Найцікавіші міста:
- Нью-Йорк, США (114 мільйонів переглядів);
- Сеул, Південна Корея (106,5 мільйона);
- Дубай, ОАЕ (62,7 мільйона);
- Джакарта, Індонезія (37,1 мільйона);
- Хошимін, В'єтнам (32,6 мільйона).
Локації
З вражаючими 1,5 мільярдами переглядів TikTok, найвища будівля у світі Бурдж-Халіфа є найпопулярнішою туристичною визначною пам'яткою світу. У будівлі є оглядові майданчики, найвищий ресторан у світі, а також спа-центр і тренажерний зал.
Найвища будівля у світі Бурдж-Халіфа вночі / Фото Unsplash
Топові локації:
- Бурдж-Халіфа, Дубай, ОАЕ (1,5 мільярда переглядів);
- Walt Disney World Resort, Флорида, США (965,3 мільйона);
- Діснейленд, Париж, Франція (685,8 мільйона);
- The Dubai Mall, Дубай, ОАЕ ( 574,8 мільйона);
- Таймс-сквер, Нью-Йорк, США (525,1 мільйона).