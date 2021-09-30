Японія, Нью-Йорк і Бурдж-Халіфа: TikTok визначив найпопулярніші локації світу

Світовий модний бренд Superdry вирішив дослідити тренди в тіктоці щодо подорожей. Для цього дослідили відео з хештегом "подорожі" та склали рейтинг найпопулярніших країн, міст та локації.

Кожна категорія має свого переможця. Наприклад, перші позиції виявилися у Японії, Нью-Йорка і Бурдж-Халіфа.

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Рейтинги подорожей в тіктоці

Тікток став платформою для різноманітних відео, зокрема й подорожі, лайфхаки до мандрів та ілюстрацією наймальовничіших локацій.

Забудьте припущення, що TikTok-це лише платформа для синхронізації губ і танців. Наше дослідження показує, що вона стала безцінним центром туристичної інформації для тих, хто хоче здійснити подорож або задокументувати власну,

– заявив Джастін Лодж, головний менеджер з маркетингу в Superdry.

Дослідження включало аналіз тисяч хештегів, пов’язаних з подорожами. Це дало змогу визначити найбільш популярні місця та визначні пам’ятки у всьому світі.

Країни

Понад 461 мільйон переглядів має Японія – вона стала найпопулярнішою країною для подорожей на TikTok. Багато відео містять поради щодо етикету для західних мандрівників та поради, коли подорожувати, щоб насолодитися відомим сезоном цвітіння вишні в країні.



Японія – найпопулярніша країна в тіктоці / Фото Unsplash

5 популярних країн:

Японія (461,2 мільйона переглядів);

Росія (246,6 мільйона);

Мексика (215,3 мільйона);

США (146,3 мільйона);

Китай (110,1 мільйона).

Міста

За даними дослідження, Нью-Йорк, місто, яке ніколи не спить, – найпопулярніший для подорожей. Це одне з найбільш відвідуваних міст світу, більшість відео містять інформацію про туристичні пастки, яких слід уникати, і менш відомі місця, що варто відвідати.



Місто, що ніколи не спить / Фото Unsplash

Найцікавіші міста:

Нью-Йорк, США (114 мільйонів переглядів);

Сеул, Південна Корея (106,5 мільйона);

Дубай, ОАЕ (62,7 мільйона);

Джакарта, Індонезія (37,1 мільйона);

Хошимін, В'єтнам (32,6 мільйона).

Локації

З вражаючими 1,5 мільярдами переглядів TikTok, найвища будівля у світі Бурдж-Халіфа є найпопулярнішою туристичною визначною пам'яткою світу. У будівлі є оглядові майданчики, найвищий ресторан у світі, а також спа-центр і тренажерний зал.



Найвища будівля у світі Бурдж-Халіфа вночі / Фото Unsplash

Топові локації: