Чи можна брати їжу з собою у літак: які правила діють у різних авіакомпаніях

Популярні авіакомпанії дозволяють пасажирам брати із собою перекуси, проте обмеження все ж таки діють на окремі страви чи напої. У кожної авіакомпанії вони різні й дещо відрізняються.

Під час планування перельоту мандрівники часто не замислюються над тим, які саме продукти лежать у їхніх сумках, пише Liverpool echo. Проте правила перевезення їжі та напоїв у різних авіакомпаніях суттєво різняться.

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Які правила діють на рейсах популярних лоукостерів?

Пасажири авіакомпанії TUI, які вирушають у далекомагістральні рейси тривалістю понад сім годин, отримують гаряче харчування та напої, що вже включені у вартість квитка. На коротших маршрутах їжу доведеться купувати в бортовому кафе. Хоча брати власні перекуси дозволено, екіпаж не зможе їх розігріти чи охолодити – виняток роблять лише для дитячого харчування. Крім того, на борту суворо заборонено вживати власний алкоголь.

Лоукостер easyJet також дозволяє пасажирам проносити їжу в салон. Проте будь-які рідкі або напіврідкі продукти, такі як супи, йогурти, соуси чи креми, підпадають під стандартне обмеження безпеки – не більше 100 мілілітрів. Гарячі напої дозволено брати лише в тому разі, якщо вони придбані в чистій зоні аеропорту та закриті щільною кришкою.

У Ryanair правила схожі: власні холодні перекуси та безалкогольні напої дозволені, але проходити на посадку з гарячою кавою чи чаєм заборонено. Також діє суворе табу на розпивання власного алкоголю, зокрема придбаного в магазинах duty free. На борту можна вживати лише ті спиртні напої, які продає екіпаж під час польоту.



У літаку завжди можна замовити їжу / Фото Pinterest

Як поводитися на борту та чого уникати під час польоту?

Для безпечного та комфортного перельоту досвідчені бортпровідники також радять дотримуватися правил гігієни та етикету. Як пише Mirror, пасажирам не рекомендують спати на підлозі літака, класти голову на брудні відкидні столики або нахилятися під час сну в проході, де їх може випадково зачепити візок екіпажу.

Також варто пам'ятати, що деякі авіаперевізники почали забороняти перевезення бездротових Bluetooth-навушників у зареєстрованому багажі через ризик їхнього самозаймання, тому їх краще забирати із собою в салон.

Окремо члени екіпажу закликають пасажирів позбутися звички торкатися до них руками, щоб привернути увагу. Бортпровідники скаржаться, що їх постійно смикають. Якщо під час польоту потрібна допомога, навушники чи напій, найкраще скористатися кнопкою виклику або просто звернутися вголос.