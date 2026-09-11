Церква великомучеників Бориса і Гліба розташована на території парку "Боднарівка" у Львові.

Як з'явилася парафія?

Історія громади, пов'язаної з храмом, розпочалася ще раніше. У 1991 році з ініціативи першого священника Володимира Яреми, який згодом став Патріярхом Димитрієм, на розі вулиць Стрийська – Наукова заснували громаду УАПЦ. Настоятелем призначили одного з перших священиків УАПЦ Ігоря Еліяшевського.



Церква великомучеників Бориса і Гліба / фото Karpaty.rocks

Сучасний храм Української автокефальної православної церкви будували упродовж 1995 – 2007 років. Автором проєкту церкви є архітектор Роман Павлович Сивенький.

Що можна побачити на стелі храму?

Якщо ви відвідаєте церкву великомучеників Бориса і Гліба, зверніть увагу не лише на ікони та оздоблення храму, а і на стелю. На ній можна побачити композицію, де зображені відомі постаті української історії та культури. Серед них є Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка та Степан Бандера.

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Як виглядає композиція / фото Назарія Лазура

На жаль, у відкритих джерелах не вдалося знайти додаткової інформації про автора цієї картини, точну назву композиції, дату її створення чи пояснення задуму.

Де розташована церква: дивитись на картах