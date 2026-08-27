Гірські озера часто розташовані серед природних територій, які потребують особливої охорони. Якщо водойма є в межах природно-заповідного фонду, тут діють встановлені правила, покликані зберегти природні комплекси. Саме тому туристам важливо не сприймати гірське озеро як звичайний пляж.

Який штраф загрожує за порушення?

Відповідальність за такі порушення передбачає стаття 91 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вона стосується порушення правил охорони та використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Для громадян передбачений штраф від 9 до 24 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Для розрахунку адміністративних штрафів один неоподатковуваний мінімум становить 17 гривень. Тому мінімальний штраф 153 гривні, а максимальний 408 гривень. Крім цього, закон передбачає можливість конфіскації знарядь і засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих природних ресурсів. Для посадових осіб штраф становить від 15 до 30 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 255 до 510 гривень, також із можливістю конфіскації.

Чому не можна купатися у гірських озерах?

Високогірні озера Карпат мають важливе значення для всієї гірської екосистеми. Багато з них утворилися на місці давніх льодовиків, а з деяких починаються річки. Такі водойми приймають надлишок води під час злив і танення снігу, а потім поступово віддають її річкам, допомагаючи регулювати їхній стік.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Водночас екосистеми високогірних озер дуже чутливі до зовнішнього впливу та повільно відновлюються. Під час купання людина може привносити у воду речовини, які для неї нетипові. Зокрема, навіть мило чи сонцезахисний крем можуть негативно впливати на органічний світ водойми.

Тому купання у таких озерах шкодить не лише самій водоймі, а і природному балансу території. Адже стан води в озері впливає на річку, яка з нього витікає, а відтак і на водні ресурси нижче за течією.