У міських басейнах Львова перевірили якість води: що показали результати аналізів

У Львові перевірили якість води у басейнах, якими користуються містяни. Фахівці відібрали проби у кількох спортивних, оздоровчих та розважальних комплексах, після чого дослідили їх у лабораторії.

Цього разу фахівці хімічної лабораторії комунального підприємства "Адміністративно-технічне управління" відібрали проби 9 вересня. Про результати обстеження повідомили у Львівській міській раді. У яких басейнах перевірили воду? Загалом фахівці відібрали 8 проб води у 9 басейнах Львова. Дослідження охопило різні типи басейнів: від спортивних до оздоровчих та розважальних. Зокрема, воду перевірили: басейн "Дельфін" на вулиці Трильовського, 12а;

басейн палацу спорту ГД "ЛОО ФСТ "Динамо" на вулиці Вітовського, 53;

аквапарк "Пляж" – 50-метровий басейн на вулиці Княгині Ольги, 114;

басейн фітнес-комплексу "UNIFORCE" на вулиці Мельника, 18;

оздоровчий центр "Три стихії" – дитячий, 25-метровий та 50-метровий басейни на вулиці Щирецька, 36;

навчально-спортивна база літніх видів спорту МО України (СКА) – басейни закритого та відкритого типу на вулиці Клепарівська, 39а. За результатами лабораторного дослідження, у відібраних пробах не виявили перевищень гранично допустимих концентрацій.