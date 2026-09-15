На этот раз специалисты химической лаборатории коммунального предприятия "Административно-техническое управление" взяли пробы 9 сентября. О результатах обследования сообщили во Львовском городском совете.

В каких бассейнах проверяли воду?

Всего специалисты отобрали 8 проб воды в 9 бассейнах Львова. Исследование охватило различные типы бассейнов: от спортивных до оздоровительных и развлекательных. В частности, воду проверили:

бассейн "Дельфин" на улице Трильовского, 12а;

бассейн дворца спорта ГД "ЛОО ФСТ "Динамо" на улице Витовского, 53;

аквапарк "Пляж" – 50-метровый бассейн на улице Княгини Ольги, 114;

бассейн фитнес-комплекса "UNIFORCE" на улице Мельника, 18;

оздоровительный центр "Три стихии" – детский, 25-метровый и 50-метровый бассейны на улице Щирецкой, 36;

учебно-спортивная база летних видов спорта МО Украины (СКА) – бассейны закрытого и открытого типа на улице Клепаровская, 39а.

По результатам лабораторного исследования в отобранных пробах не выявлено превышений предельно допустимых концентраций.