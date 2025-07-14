Про напрямки, які особливо полюбляють росіяни, розкаже 24 Канал з посиланням на дані порталу SchengenVisaInfo.com.
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В яких країнах найбільше росіян?
Згідно з опублікованими даними, у 2024 році найбільше шенгенських віз росіянам видали:
- Італія – 152 254 візи;
- Франція – 123 890 візи;
- Іспанія – 111 187 віз.
Ці ж країни входять до переліку найпопулярніших напрямків серед росіян за кількістю бронювань на відпочинок. За статистикою сервісу OneTwoTrip, Італію обирають понад 31% туристів з Росії, далі – Франція (19,5%) та Іспанія (13%).
Навіть після 2022 року деякі країни не лише не зменшили кількість віз, а й продовжують активно приймати туристів із Росії,
– зазначає аналітика Izvestia.
В яких країнах відпочиває найбільше росіян / Фото Unsplash
Що це означає для українців?
Якщо ви не хочете на відпочинку чути "рускій мір" у кафе, готелі чи на пляжі – уникайте найпопулярніших напрямків, де масово відпочивають росіяни. Йдеться передусім про:
- Італійські регіони: Лігурія, Сардинія, Рим, Венеція;
- Французький Лазуровий берег;
- Іспанські курорти – Барселона, Коста-Брава, Малага.
Росіяни також активно їдуть до:
- Греції (59 703 візи у 2024-му);
- Угорщини (23 382 візи).
Яка є альтернатива для українців?
Щоб уникнути неприємних сусідств, обирайте країни, де російський турпотік мінімальний:
- Португалія;
- Чехія;
- Словенія;
- Словаччина;
- Фінляндія (наразі з обмеженнями).
Варто нагадати, що після вторгнення Росії в Україну, ЄС припинив спрощений візовий режим для росіян. Деякі світові курорти вже очистилися від росіян.