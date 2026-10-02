Тут осінь по-особливому чарівна: топ 4 замки України, які варто побачити туристам

Осінь особливо пасує старовинним фортецям: менше туристів, прохолодніше повітря і краєвиди, які зовсім по-іншому відкривають історичні споруди. В Україні є чимало замків, куди можна вирушити на одноденну подорож.

Якщо хочеться урізноманітнити осінні мандрівки Україною, варто звернути увагу на старовинні фортеці. 24 Канал зібрав кілька замків, які можна додати до планів на цю осінь.

Свірзький замок

Свірзький замок на Львівщині почали споруджувати ще у другій половині 15 століття як оборонну фортецю роду Свірзьких. Пізніше ним опікувалася родина Цетнерів, а над брамою і сьогодні можна побачити їхні герби. Замок пережив бойові дії Першої світової війни та тривалий час залишався в руїнах.

Cвірзький замок / фото Serg-N-Melnikoy

Реставрацію розпочали лише у 1975 році. Всередині збереглися старовинний камін, бійниці та велика криниця у дворі. Саме з нею пов'язана одна з місцевих легенд. За переказом, дівчина відкрила ворота загарбникам після обману коханого-військового, за що її скинули в колодязь. Замок також став місцем зйомок екранізації "Трьох мушкетерів".

Графік роботи: субота та неділя, 10:00 – 16:00, але у 2026 році замок буде працювати до 11 жовтня включно!

субота та неділя, 10:00 – 16:00, Відвідування лише у складі екскурсії.

Квиток : 150 гривень, для студентів і пенсіонерів 80 гривень.

: 150 гривень, для студентів і пенсіонерів 80 гривень. Адреса: село Свірж, Львівська область.

Олеський замок

Історія Олеського замку може сягати часів Галицько-Волинського князівства. Відомо, що у 14 – 15 століттях за фортецю точилася боротьба між русинами, литовцями, поляками та угорцями. Згодом замок перетворили з оборонної споруди на палац-фортецю.

Із ним пов'язана й історія родини Богдана Хмельницького: до Івана Даниловича, який володів замком на початку 17 століття, на службу із Жовкви прибув його батько Михайло Хмель. Замок пережив війни, пожежу та тривалий період занепаду.

Олеський замок / фото Paul In

У 20 столітті його відреставрували, а з 1970-х років тут почали створювати музей. Сьогодні в ньому представлені твори українського та європейського мистецтва 14 – 18 століть.

Графік роботи: середа – неділя, 10:00 – 18:00, каса працює до 17:30.

середа – неділя, 10:00 – 18:00, каса працює до 17:30. Квитки: дорослі 200 гривень, діти та пенсіонери 100 гривень, студенти 150 гривень.

дорослі 200 гривень, діти та пенсіонери 100 гривень, студенти 150 гривень. Адреса: Львівська область, Золочівський район, селище Олесько, вулиця Замкова, 30.

Замок Паланок

Мукачівський замок Паланок височіє над містом на вулканічній горі заввишки 68 метрів. Фортеця складається з трьох рівнів: верхнього, середнього та нижнього замків, а вся її територія займає близько 14 тисяч квадратних метрів. Точної дати заснування Паланку немає, однак за угорськими хроніками замок уже існував у 11 столітті.

Мукачівський замок Паланок / фото Vasil stecko

За свою історію він пережив численні облоги. Одна з найвідоміших відбулася у 1685 – 1688 роках, коли фортецю обороняла Ілона Зріні. Пізніше замок втратив оборонне значення й у 1782 році став політичною в'язницею, якою залишався до 1903 року. Сьогодні тут працює музей, а з фортеці відкриваються гарні краєвиди на Мукачево.

Адреса: вулиця Замкова гора, Мукачево, Закарпатська область.

вулиця Замкова гора, Мукачево, Закарпатська область. Телефон для уточнення графіка: +380 99 273 21 99.

Кам'янець-Подільська фортеця

Кам'янець-Подільська фортеця – це одна з найвідоміших історичних пам'яток України. Точний час її виникнення досі не встановлений: дослідники називають період від 11 до 14 століття. Спочатку укріплення було дерев'яним, а згодом його почали перебудовувати у камені.

Кам'янець-Подільська фортеця / фото Олег Жарий

Фортеця пережила численні облоги та переходила під контроль різних держав. В її історії є і період, коли вона використовувалася як в'язниця. Сьогодні замок оточують 11 оборонних веж, кожна з яких має власну історію. Наприклад, у Папській вежі тричі ув'язнювали Устима Кармелюка. А в Чорній вежі зберігся замковий колодязь, воду з якого колись діставали за допомогою величезного дерев'яного колеса.