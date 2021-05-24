Гастротур Полтавщиною: які заклади варто відвідати

Полтава – чарівне і різнобарвне місто, в якому вам неодмінно захочеться відвідати цікаві ресторації та кафе. Закладів, де готують найсмачніші страви й пригощають напоями, тут вдосталь.
Travel24 за підтримки SKODA KAMIQ пропонує добірку закладів, які варто відвідати у Полтаві. Кожен знайде щось для себе.
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Козацька броварня
У цьому закладі подають живе крафтове пиво та страви української кухні. Найчастіше гості рекомендують скуштувати ковбаски власного виробництва, картопляні чипси, чебуреки й реберця.Середній чек на одну людину – від 150 гривень
Риба
Цей ресторан вважається чи не найкращим серед рибних в місті. Тут є все: колоритний інтер'єр, літня тераса, ввічливі офіціанти й, звісно, смачна кухня.
Крім молюсків, можна замовити суші та різні види морських й океанічних риб.Середній чек на одну людину – від 500 гривень
Тераса Територія М'яса
Ресторан по праву входить до переліку найкращих в Полтаві, хоча й не претендує на звання ресторану високої кухні – все досить просто і ситно.
Відвідувачі відзначають мідії в соусі, смажену тюльку, свинячі реберця в смородиновому соусі та скумбрію на грилі. Крім того, тут можна замовити піцу, бургери та суші.Середній чек на одну людину – від 250 гривень
Міміно
Якщо полюбляєте грузинську кухню, то вам сюди. Тут подають майже всі популярні страви цієї країни – хачапурі, долму, хінкалі та шашлики. Очевидно, що й вино теж.
Попри грузинську назву, меню ресторану містить страви й європейської кухні.
Середній чек на одну людину – від 350 гривень
Амічі
Це невелике кафе з різноманітним вибором їжі. Тут готують пасти, піцу, салати, суші та роли, а також гарячі страви та десерти. У меню великий вибір вин і кави.
У вихідні для дітей проводяться майстер-класи з приготування піци.Середній чек на одну людину – від 300 гривень
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Чим дістатися?
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