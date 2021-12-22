Які туристичні міста відмовилися від святкових ярмарків через Омікрон

Всесвітня організація охорони здоров’я продовжує закликати людей до обмеження святкових подорожей та уникання масових скупчень людей через поширення "Омікрону".

Тим часом уряд багатьох країн офіційно заявив про скасовування новорічних та різдвяних заходів. Розповідаємо, у яких саме.

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В яких європейських країнах скасовують святкові ярмарки

Скасована подія краща за скасоване життя. Нам необхідно ухвалити "важкі рішення",

– підкреслив глава ВООЗ Тедрос Гебрейєсус.

Париж

Які туристичні міста відмовилися від святкових ярмарків / Фото unsplash

Нещодавно міська влада Парижа скасувала всі традиційні новорічні заходи на Єлисейських полях.

Феєрверк не відбудеться, і, на жаль, не буде жодних діджей-сетів,

– повідомили у мерії.

Велика Британія

В останні тижні в Британії стрімко зростає захворюваність на коронавірус. Королева Великої Британії Єлизавета II порушить багаторічну традицію. Вона проведе Різдво не в Сандрінгемському палаці, розташованому в Норфолку. Замість традиційної поїздки члени королівської родини під час свят приїдуть до королеви до Віндзорського замку.

Мюнхен

Які туристичні міста відмовилися від святкових ярмарків / Фото Pexels

У Мюнхені скасували різдвяний ярмарок через велику кількість госпіталізованих людей, інфікованих коронавірусом.

Драматична ситуація в наших клініках і експоненціально зростаюча кількість інфекцій не залишають мені іншого вибору,

– сказав мер міста Дітер Райтер у вівторок після зустрічі кризової групи щодо ситуації з епідемією.

На Марієнплаці, де зазвичай проводився ярмарок, складно контролювати кількість відвідувачів і перевіряти, чи мають вони сертифікати про вакцинацію чи одужання.

Прага

Які туристичні міста відмовилися від святкових ярмарків / Фото Pexels

У зв'язку зі складною епідемічною ситуацією в Празі, організатори скасували культурну програму, яка мала проходити на Староміській площі. З тих самих причин не відбудеться святкове запалення вогнів різдвяної ялинки.