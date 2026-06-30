Компанію українських туристів не пустили на Чорногору попри оформлений дозвіл: яка причина

Навіть ретельна підготовка до подорожі не гарантує, що все піде за планом. Саме в такій ситуації опинилася компанія українських туристів, яких не пропустили на Чорногірський хребет попри завчасно оформлені документи.

Українська туристка поділилася у тредсі ситуацією, яка трапилася під час походу на Чорногірський хребет. За її словами, попри завчасно оформлений дозвіл для відвідування прикордонної зони, її разом із компанією не пропустили через блокпост. У дописі дівчина зазначила, що замість запланованого маршруту їм довелося милуватися краєвидами Чорногори з гори Кострича.

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Чому туристів не пустили на Чорногірський хребет?

У коментарях до публікації авторка пояснила, що дозвіл вони оформили заздалегідь, роздрукували всі необхідні документи, однак на блокпості їхню заявку не змогли знайти. Оформити дозвіл безпосередньо на місці також не вдалося. Їм повідомили, що розгляд нової заявки займає від трьох до десяти днів.

Туристів не пустили на Чорногірських хребет / тредс zadorozhki_n

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Що потрібно мати для проходу на маршрут?

Перед походом на Чорногірський хребет туристам необхідно дотриматися низки вимог, адже частина маршруту проходить прикордонною зоною, повідомляє Gra.travel. Зокрема, чоловіки повинні мати при собі військово-облікові документи: військовий квиток, приписне посвідчення або документ із застосунку "Резерв+". За їх відсутності у проході можуть відмовити, навіть якщо дозвіл на маршрут був оформлений.

Також не пізніше ніж за п'ять днів до походу необхідно подати заяву на проходження туристичного маршруту до адміністрації 31 прикордонного загону. Після її надсилання рекомендують переконатися, що документ отримали та передали на блокпост у Дземброні, адже в іншому разі заявку можуть не знайти під час перевірки.

У заяві потрібно вказати маршрут, місця ночівлі та дату повернення. Туристам рекомендують дотримуватися зазначеного плану подорожі та обов'язково мати із собою роздруковану копію поданої заяви. Це може допомогти, якщо інформація не відобразиться в базі на блокпості.

Крім того, під час проходження контролю прикордонники можуть попросити зачекати від 20 хвилин до двох годин, а також проводять перевірку автомобіля перед тим, як дозволити подальший рух.