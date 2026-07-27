Перед польотом перевірте валізу: які 5 речей краще залишити у ручній поклажі

Зібрати валізу перед відпусткою здається простим завданням, але саме під час пакування багато мандрівників припускаються помилок. Деякі речі, які звично відправляють у зареєстрований багаж, насправді краще тримати поруч із собою.

Навіть, якщо ви часто подорожуєте літаком, розподілити речі між ручною поклажею та зареєстрованим багажем буває непросто. Великі валізи дозволяють взяти більше одягу та необхідних речей, тому виникає спокуса скласти туди майже все. Проте, як розповідає Mirror, деякі предмети краще перевозити лише у салоні літака.

Чому ліки варто тримати при собі?

Однією з найважливіших речей, яку не рекомендують класти до зареєстрованого багажу, є рецептурні ліки. Хоча випадки втрати валіз трапляються нечасто, іноді багаж може затриматися або потрапити не за тією адресою. У такій ситуації людина ризикує залишитися без необхідних медикаментів на кілька днів.

Саме тому їх радять перевозити в ручній поклажі. Якщо ж ліки все-таки залишилися у втраченій валізі, після прибуття варто звернутися до місцевої аптеки, де можуть допомогти організувати екстрене отримання потрібних препаратів.

Які речі не можна здавати у багаж?

Особливу увагу варто приділити електроніці та літієвим батареям. Через ризик займання павербанки, запасні акумулятори, електронні сигарети та інші пристрої з такими батареями потрібно перевозити лише у ручній поклажі. Окремі авіакомпанії також встановлюють власні обмеження.

Наприклад, Jet2 і Ryanair дозволяють брати на борт не більше 15 персональних електронних пристроїв на одного пасажира. Крім того, Ryanair обмежує кількість запасних літієвих батарей до 20 одиниць ємністю до 100 Вольт на годину. Також не рекомендується класти у велику валізу коштовності, готівку та інші дорогі речі.

Під час перевезення вони можуть пошкодитися, а в окремих випадках існує ризик крадіжки. Навіть якщо багаж застрахований, компенсація часто має встановлений ліміт і може не покрити повну вартість втрачених речей.

Чому купальник і зарядка можуть стати у пригоді вже після прильоту?

На перший погляд купальник здається річчю, яку можна без вагань покласти у валізу. Проте якщо багаж затримається або номер у готелі ще не буде готовий до заселення, купальник у ручній поклажі дозволить одразу вирушити на пляж або до басейну і не втрачати час.

Не менш корисно залишити при собі зарядний пристрій і адаптер для розетки країни, до якої ви подорожуєте. Після дороги телефон часто майже розряджений, а доступ до великої валізи може бути не відразу. Якщо зарядка буде у ручній поклажі, ви зможете швидко підзарядити пристрій і залишатися на зв'язку відразу після прибуття.